Cristina Toma şi Cristina Bujin, speranţele României la o medalie la CE de atletism pentru tineret

Ieri, atleţii care vor reprezenta România la Campionatul European de tineret au plecat spre Kaunas (Lituania), oraşul care va găzdui cea mai importantă competiţie continentală în perioada 16-19 iulie. Din delegaţia tricoloră fac parte şi cele două constănţence considerate speranţe ale atletismului românesc la triplusalt, Cristina Toma şi Cristina Bujin (ambele cu dublă legitimare, CS Farul - Dinamo Bucureşti). Atletele antrenate de Lenuţa Dragomir au şanse la medalii în proba de triplusalt, după ce în ultima perioadă au dominat categoric întrecerile interne şi au înregistrat rezultate bune în cele internaţionale. „Concursul este concurs şi nu se compară cu un antrenament sau cu o evoluţie anterioară. Totul depinde de cum eşti în ziua respectivă şi de cum reuşeşti să te mobilizezi pentru o săritură bună”, spune Cristina Toma, atleta care a înregistrat cel mai important salt în ierarhia continentală de la începutul anului. După o săritură de 14,01 m, la începutul lunii iunie, la Concursul Internaţional de la Kalamai (Grecia), sportiva a reuşit în cadrul Campionatelor Internaţionale de la Bucureşti o săritură de 14,29 m. „Este cea mai bună performanţă personală. Am fost pe primul loc la sub 23 de ani. Sînt încrezătoare într-o medalie şi o să dau totul pentru a o obţine. Sîntem cinci atlete care avem performanţe apropiate şi între noi se va da lupta pentru medalii”, a explicat Toma. Printre adversare se numără chiar colega sa de antrenamente, Cristina Bujin, cea care speră să urce pe podiumul european pentru prima oară la sub 23 de ani. „Îmi doresc o medalie, mai ales că acum mă simt mult mai bine. Am reuşit să trec peste problemele de la începutul anului şi privesc cu optimism această întrecere”, a spus Bujin. Tot în proba de triplusalt, dar la masculin, România va fi reprezentată de un atlet constănţean, Adrian Dăianu (CS Farul - CS Dinamo). Toţi cei trei sportivi s-au aflat săptămîna trecută în cantonament la Poiana Braşov, antrenoarea Lenuţa Dragomir arătîndu-se mulţumită de forma atinsă de sportivi. „Am avut parte de o pregătire intensă în ultima perioadă. Ultimul stagiu de pregătire l-am ales la Poiana Braşov pentru că acolo este mai răcoare şi sînt condiţii bune. În plus, vremea din Poiană este asemănătoare cu ce vom întîlni la Kaunas. Sperăm la o medalie cu Toma şi Bujin şi ne dorim o calificare în finală cu Dăianu. Acestea sînt obiectivele noastre”, a spus antrenoarea Lenuţa Dragomir. CS Farul este reprezentat la Kaunas şi de Anamaria Greceanu, care va concura în proba de marş.