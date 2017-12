Cristinel Dragomir, președinte interimar al CJC

Vicepreședintele Consiliului Județean Constanța (CJC) Cristinel Dragomir a fost ales, vineri, prin vot secret, de către aleșii județeni, să preia prerogativele de președinte al CJC. Motivul? Președintele CJC, Nicușor Constantinescu, a fost suspendat din funcție în urma emiterii pe numele său a mandatului de arestare preventivă și, conform legii, unul dintre vicepreședinți trebuia să preia frâiele instituției. Nu este o sarcină de care Cristinel Dragomir să fie străin, având în vedere că din aprilie, de când Constantinescu a plecat în SUA pentru a se trata de cancer la prostată, viceliderului i-au fost delegate atribuțiile de conducere. Prin urmare, prin procedura de vineri, nu s-a întâmplat decât ca Dragomir să fie desemnat și de colegi la conducerea instituției. Votul a fost secret, iar în urma numărării buletinelor de vot, 26 de consilieri s-au pronunțat pentru numirea lui Dragomir, doi împotrivă și un vot a fost anulat. „Nu se schimbă mare lucru, doar am urmat procedurile legale. Eu aveam până acum prerogativele de conducere printr-o dispoziție a președintelui, iar acum le am prin hotărâre de Consiliu Județean“, a declarat Cristinel Dragomir. Întrebat care sunt planurile sale, președintele interimar al CJC a spus că a hotărât, împreună cu restul angajaților Consiliului, să continue programele care sunt în derulare la nivelul județului. Având impresia, probabil, că odată cu numirea lui Dragomir în funcția de președinte interimar s-a eliberat un post de vicepreședinte, consilierul județean PP-DD Gabriel Mascas a invocat protocolul de colaborare de la nivel național dintre cele două partide, solicitând ca un consilier PP-DD să fie numit în funcția de vicepreședinte. „Având în vedere că eu am fost numit și în funcția de președinte, probabil vânați postul lui Cristian Darie“, a răspuns Dragomir în amuzamentul general creat de solicitarea PP-DD. Chiar dacă a spus că acest lucru nu este posibil pentru că formula în care Cristinel Dragomir și Cristian Darie sunt vicepreședinți este cea care a fost agreată și că nu se va face nicio modificare, el a precizat că se va întâlni cu reprezentanții PP-DD și va discuta pe acest subiect.

SPRIJIN FINANCIAR Tot în cadrul ședinței de vineri, consilierii județeni au aprobat mai multe proiecte prin care a fost acordat sprijin financiar pentru două persoane bolnave. Eva-Cristina Dincu a primit din partea CJC 27.280 de lei pentru a se trata de o boală cumplită, iar Angelicăi Munteanu i-au fost alocați 24.900 de lei pentru a putea achita o intervenție chirurgicală. Bani au primit și primăriile din județ. Administrațiilor locale le-au fost acordate 20% din sumele defalcate din TVA pentru 2014 pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru proiecte de infrastructură.