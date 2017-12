Cristophor Columb şi Henry James la American Corner

American Corner, organism ce funcţionează în cadrul Universităţii „Ovidius” anunţă organizarea a două activităţi pe 21 octombrie. Primul eveniment se va desfăşura între orele 12:00 - 13:30 şi va celebra “Columbus Day”. Moderatorul acestei activităţi va fi lect. dr. Raluca Rogoveanu, de la Universitatea “Ovidius”, care va prezenta viaţa navigatorului şi exploratorului Cristophor Columb. Va urma un concurs Quiz, iar studentul care va întruni punctajul maxim va primi drept premiu materiale informative şi cărţi despre SUA, iar toţi ceilalţi participanţi vor primi şi cîte un Hand-Out, puse la dispoziţie de Rodica Toma, coordonatorul Centrului American Corner. Evenimentul va continua cu vizionarea

filmului 1492 Conquest of Paradise, în regia lui Ridley Scott, cu actori de renume, Gérard Depardieu, Armand Assante, Sigourney Weaver. Pelicula a fost nominalizată pentru Golden Globe. La final se va purta un dialog pe tema menţionată între profesor şi elevii Colegiului Naţional “Mihai Eminescu”, însoţiţi de Laura Mavrodin, profesor de limba engleză. Cea de-a doua acţiune se va desfăşura cu sprijinul Catedrei de Engleză între orele 14:00 - 16:00 şi se va intitula “Presentation on Henry James”, romancier şi critic literar american de la sfîrşitul secolului al XIX-lea şi începutul sec. al XX-lea. Evenimentul va fi deschis de lect. dr. Ludmila Martanovschi, cu prezentarea operelor semnificative ale acestui autor studenţilor de la specializarea Studii Americane, anul II, Facultatea de Litere, Universitatea “Ovidius”. Participanţii vor viziona filmul The Portrait of a Lady (1996), în regia lui Jane Campion, după romanul lui Henry James. Filmul a fost nominalizat pentru două premii Oscar, cîştigînd alte patru premii şi şase nominalizări. Pelicula beneficiază de două prezenţe extraordinare, Nicole Kidman şi John Malkovich. După vizionare, profesorul şi studenţii vor discuta pe marginea filmului prezentat. Rodica Toma, coordonatorul American Corner va pune la dispoziţia studenţilor o expoziţie care va cuprinde cărţile scrise de acest autor şi materiale informative despre cultura şi viaţa din Statele Unite.