Criteriul de alegere al produselor pentru Paşte este preţul!

Vînzările din perioada Paştelui vor fi mai mari decît într-o lună obişnuită, însă ritmul de creştere va fi similar celui de anul trecut sau mai redus, ca urmare a scăderii consumului, în contextul crizei, estimează patronatele din industria alimentară, care susţin că preţurile nu vor creşte. Pentru că populaţia are mai puţini bani la dispoziţie pentru cumpărăturile de Paşte şi va cheltui cu mai mare atenţie, producătorii şi retailerii vor apela la oferte promoţionale pentru a stimula consumul şi îşi vor adapta oferta la cererea pentru produse din categoria de preţ mai redus. Tendinţa de a achiziţiona produse mai ieftine este confirmată şi de retaileri. Astfel, consumatorii vor fi mai atenţi la cheltuielile pe care le fac de Paşte şi vor prefera mai ales produsele din categoria de preţ mai scăzut, astfel că patronatele din domenii precum panificaţie sau carne estimează o stagnare a vînzărilor faţă de perioada similară a anului trecut sau chiar o scădere. „Nu cred că o să crească vînzările (faţă de anul trecut - n.r.), avînd în vedere contextul economic actual. Lumea are mai puţini bani şi se va îndrepta mai mult către produse mai ieftine, mai simple, cu mai puţine ingrediente. Consumatorii vor alege, de exemplu, cozonacul simplu cu nucă, şi nu cel cu nucă şi cacao, principalul criteriu de alegere fiind preţul. Dacă e să ne ghidăm după aceste efecte, cred că se va înregistra o diminuare a vînzărilor, dar totuşi sînt optimist şi sper ca măcar să atingem nivelul de anul trecut”, a declarat preşedintele patronatului Rompan, Aurel Popescu. În aprilie, vînzările la produsele de panificaţie vor fi de zece ori mai mari decît într-o lună normală, aşa cum se întîmplă de obicei în perioada Paştelui, iar preţurile nu vor creşte, potrivit reprezentantului Rompan. “Producătorii se vor adapta pieţei, iar dacă piaţa va cere producţie similară cu cea din aceeaşi perioadă a anului trecut, firmele sînt aprovizionate cu materie primă, lucrează pe stoc şi nu vor exista probleme de acomodare la nevoile şi cerinţele consumatorilor”, a spus Popescu.

Nici carnea nu se scumpeşte

Vînzările de carne vor fi mai slabe decît în aceeaşi perioadă a anului trecut, luînd în considerare trendul înregistrat de la începutul anului, reducerea consumului şi a veniturilor populaţiei, a afirmat directorul executiv al Asociaţiei Române a Cărnii (ARC), Mihai Vişan. El a adăugat că producătorii nu vor majora preţurile la carne în perioada Paştelui. “Carnea nu se va scumpi pentru că, în primul rînd, pe piaţa europeană preţul porcilor, de exemplu, chiar a scăzut cu 10% de la începutul anului. Avînd în vedere că la noi 70% din ceea ce se procesează este carne importată, deci depindem de livrări externe, nu vor exista majorări de preţuri de Paşte”, a spus Vişan. În acest an, un kilogram de carne de miel va putea fi cumpărat cu 17-18 lei din piaţă şi cu 20-21,5 lei din marile lanţuri de magazine, preţuri similare cu cele din aceeaşi perioadă a anului 2008, potrivit preşedintelui Patronatului Crescătorilor şi Exportatorilor Români de Ovine (PACERO), Mihai Dumitriu. În ceea ce priveşte vînzările la carnea de miel, Dumitriu afirmă că vor scădea faţă de anul trecut, pentru că “lumea nu mai are bani”. Potrivit datelor PACERO, anul trecut de Paşte au fost sacrificaţi 3,5 milioane de miei. “Nu pot să dau un număr al sacrificărilor pentru acest an. Totul depinde de cerere şi aceasta nu prea are un ritm crescător. Mieii vor proveni din producţia autohtonă. Avem resurse şi nu ne temem de concurenţă sau importuri. În prezent, avem 34 de abatoare unde pot fi tăiaţi mieii”, a explicat Dumitriu.

“Mizăm pe o creştere a vînzărilor la ouă…”

Crescătorii de păsări estimează că vînzările de ouă le vor depăşi cu pînă la 50% pe cele dintr-o lună normală. “Mizăm pe o creştere a vînzărilor la ouă de 40-50%, raportată la celelalte luni. Preţurile vor rămîne neschimbate. Preţul unui ou la poarta fermei ajunge acum la 0,27 lei. Producţia de ouă va fi în proporţie de peste 90% autohtonă, dar vor exista şi importuri din Polonia sau Olanda, cum au fost şi în anii anteriori. Pînă acum nu au fost semne că domeniul în care activăm ar fi afectat de criza economică şi sper că situaţia actuală se va menţine şi pe viitor”, a declarat preşedintele Uniunii Naţionale a Crescătorilor de Păsări din România (UNCPR), Ilie Van. Potrivit UNCPR, în aprilie vor fi livrate 150-160 milioane ouă comparativ cu 110-115 milioane ouă, cît se vînd într-o lună normală.

Preţurile conservelor, în cădere liberă

Preşedintele patronatului Romconserv, Aurel Tănase, a arătat că preţurile la legume şi fructe au scăzut în ultima perioadă, pentru că producătorii interni trebuie să facă faţă concurenţei importurilor. ”Dat fiind faptul că preţurile au scăzut pentru a concura cu importurile ieftine, eu sper că o să avem vînzări cu 20-30% mai mari faţă de perioada sărbătorilor de anul trecut şi în creştere cu 10-15% faţă de luna anterioară. Există o disponibilitate mare la fructe, în special la mere, care sînt din plin, şi la legume, pentru că au apărut castraveţii de tip cornişon produşi în solariile autohtone. Curînd o să se găsească pe piaţă şi roşiile din producţie locală”, a spus Tănase.

Alegerea vinului de Paşte, după preţ

Producătorii de vin vor avea de cîştigat de Paşte de pe urma sortimentelor roşii, preferate de cumpărători, iar preţul va fi printre principalele criterii de alegere a produsului. “Criza ar putea influenţa alegerile consumatorilor de a se îndrepta spre vinurile ieftine, iar perioada Paştelui ar putea fi speculată pozitiv de producătorii de volum care oferă un preţ bun”, a spus directorul executiv al Patronatului Naţional al Viei şi Vinului, Ovidiu Gheorghe, care a adăugat că vinul nu se va scumpi în perioada Paştelui.