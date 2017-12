Critici pentru Wikipedia

Scriitorul Philip Roth a criticat Wikipedia după ce administratorii site-ului au refuzat să modifice un articol referitor la romanul său ”The Human Stain / Pata umană” şi l-au numit pe autor ”o sursă necredibilă”, când le-a semnalat eroarea. Philip Roth a încercat să atenţioneze Wikipedia referitor la informaţiile despre romanul pe care l-a publicat în 2000, dar administratorii site-ului au refuzat să facă modificarea, spunând că autorul trebuie să citeze o a doua sursă.

”The Human Stain / Pata umană” spune povestea lui Coleman Silk, un profesor de literatură la un colegiu din Massachusetts, a cărui viaţă se schimbă după ce face o remarcă referitoare la nişte studenţi de culoare şi este considerat rasist. Potrivit articolului de pe Wikipedia despre carte, care a fost între timp corectat, personajul Silk, pe care Philip Roth l-a prezentat ca fiind născut din părinţi negri dar s-a declarat alb, este inspirat din viaţa criticului şi scriitorului Anatole Broyard, un celebru critic de carte pentru ”The New York Times”, născut într-o familie de negri dar care a trăit ca membru al comunităţii albe. Într-o scrisoare deschisă publicată pe site-ul ”The New Yorker”, Philip Roth a insistat că informaţia potrivit căreia personajul său este inspirat din viaţa lui Anatole Broyard este incorectă. În scrisoarea de 2.655 de cuvinte, scriitorul explică faptul că personajul lui, Coleman Silk, este inspirat din viaţa unui prieten de-al său şi că a avut întâlniri scurte cu Anatole Broyard, pe care îl cunoştea prea puţin. Philip Roth mai scrie în documentul publicat în ”The New Yorker” că un administrator Wikipedia i-a scris că nu este o sursă credibilă. După ce scrisoarea sa a fost publicată în ”The New Yorker”, articolul Wikipedia a fost modificat.

Philip Roth a debutat la vârsta de 26 de ani, cu romanul ”Goodbye, Columbus”. Printre operele sale se numără romanul ”Pastorala americană”, din 1997, pentru care scriitorul american a fost recompensat cu premiul Pulitzer. Născut în oraşul Newark din statul american New Jersey, în anul 1933, Philip Roth a lansat, în 1969, controversatul roman ”Portnoy\'s Complaint / Complexul lui Portnoy”, graţie căruia a devenit celebru pe plan mondial, printr-o descriere aproape grafică a sexualităţii personajelor sale. Romanul său ”The Human Stain / Pata umană” a fost adaptat pentru marele ecran şi i-a avut în distribuţie pe Anthony Hopkins şi Nicole Kidman.

În 1998 i-a fost decernată, la Casa Albă, Medalia Naţională pentru Arte, iar în 2002, Medalia de Aur pentru Ficţiune, cea mai înaltă distincţie a Academiei Americane, decernată anterior unor autori precum John Dos Passos, William Faulkner şi Saul Bellow. A câştigat National Book Award de două ori, precum şi PEN/Faulkner Award şi National Book Critics Circle Award. Philip Roth este, de asemenea, cel de-al treilea scriitor american în viaţă a cărui operă va fi publicată într-o ediţie completă şi definitivă de Library of America. Ultimul dintre cele opt volume este prevăzut să apară în 2013.