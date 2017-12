Criticul Matei Călinescu a încetat din viaţă

Criticul şi teoreticianul literar Matei Călinescu a încetat din viaţă, miercuri, în Bloomington, Indiana - Statele Unite ale Americii, potrivit reprezentanţilor editurii Polirom. Criticul Matei Călinescu suferea de cancer. „Era un mare autor, un om extraordinar de sensibil, o minte ascuţită, o personalitate de o căldură şi de o generozitate cum rar întîlneşti\", a declarat criticul Carmen Muşat. „Era un scriitor în deplinul înţeles al cuvîntului şi greu încercat de soartă\", şi-a mai amintit aceasta. Înmormîntarea lui Matei Călinescu este programată luni, la capela All Saints din Bloomington, la ora locală 11.00.

Matei Călinescu s-a născut pe data de 15 iunie 1934. A fost licenţiat al Facultăţii de Filologie, secţia engleză, a Universităţii din Bucureşti (1957), a lucrat ca asistent, apoi ca lector la Catedra de literatură universală şi comparată a aceleiaşi instituţii. A debutat în Gazeta literară, cu poezia „Odihnă\". Plecat din ţară, în 1973, cu o bursă Fulbright, a decis să rămînă în Statele Unite ale Americii, iar din 1979, a lucrat ca profesor de literatură comparată la Indiana University din Bloomington (Indiana), devenind, ulterior, profesor emerit. În Statele Unite ale Americii, Matei Călinescu a scris numeroase eseuri şi studii de literatură comparată, în publicaţii precum Partisan Review, World Literature Today, Salmagundi, The Journal of Religion, TheDenver Quarterly, Southeastern Europe, History of European Ideas, Cadmos, Comparative Literature Studies, East European Politics and Societies. După 1989, Matei Călinescu a revenit în publicistica românească, scriind articole şi materiale pentru reviste ca 22, Apostrof, România literară, Steaua.

Printre cărţile scrise de Matei Călinescu se numără „Matthew\'s Enigma... A father\'s portrait of his autistic son\" (Indiana University Press, 2009), „Eugène Ionesco: Teme identitare şi existenţiale\" (Iaşi, Junimea, 2006), „Un fel de jurnal, 1973 - 1981\" (Iaşi, Polirom, 2005), „Tu: Elegii şi invenţii\", (Iaşi: Polirom, 2004), „Portretul lui M\" (Iaşi: Polirom, 2003). A mai scris „Titanul şi geniul în poezia lui Eminescu\" (1964), „Aspecte literare\" (1965), „Eseuri critice\" (1967), „Eseuri despre literatura modernă\" (1970), „Clasicismul european\" (1971), „Conceptul modern de poezie: de la romantism la avangardă\" (1972, ediţia a II-a, cu o nouă prefaţă, Piteşti, Editura Paralela 45, 2002). Matei Călinescu a obţinut Premiul pentru proză al Uniunii Scriitorilor din România (1969), Marele Premiu al Asociaţiei Scriitorilor Profesionişti din România (2002), Premiul AER pentru ştiinţe umane (2003), Premiul Uniunii Scriitorilor pentru eseu şi critică (2006).