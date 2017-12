Criza a redus apetitul pentru modă al constănţenilor

Agitaţie mare în ultima zi a Târgului naţional de îmbrăcăminte şi încălţăminte Confintex Cadouri de Paşte. În timp ce textiliştii îşi faceau bagajele, constănţenii continuau să vină la Pavilionul Expoziţional din staţiunea Mamaia, pentru a prinde ofertele de final de târg. Aglomeraţia nu s-a tradus însă şi în profit, mulţi participanţi declarând că recesiunea se simte încă foarte pregnant în buzunarele constănţenilor. „Pe vremuri aveam clienţi fideli, care ne aşteptau la fiecare târg şi cumpărau ceva, chit că nu aveau neapărată nevoie. Acum nu mai e aşa. Cine şi-a luat haine la ediţia precedentă, din urmă cu două săptămâni, a venit acum doar să se uite. Nu-şi mai permit oamenii atât de multe, indiferent că am ieşit sau nu din recesiune”, spune patronul unei firme de profil din Bucureşti. O săptămâna ceva mai bună au avut producătorii şi comercianţii de încălţăminte, care spun că au reuşit să vândă „pantofi şi sandale”, dar şi cizme de toamnă - iarnă, care au avut preţuri promoţionale, în condiţiile în care participanţii au făcut lichidări de stoc. „Nici vremea nu ne-a ajutat prea mult, dar nu ai cum să previi aşa ceva. Per ansamblu, a fost un târg bun, mai ales că nu am venit aici cu scopul de a vinde neapărat la bucată, ci ca să închei contracte”, a declarat un expozant. Chiar dacă cererea internă nu este ridicată, mulţi textilişti spun că exporturile merg foarte bine. „Cei mai mari clienţi ai textiliştilor români sunt cei din Italia (37,5% din exporturile de haine), urmaţi de Germania (22,9%), Marea Britanie (15,4%), Franţa (8,7%) şi Spania (2,2%). La încălţăminte, Italia atrage 59,7% din exporturile româneşti şi asta pentru că în România funcţionează foarte multe firme italiene, întoarse din ţările orientale, din cauza problemelor de acolo”, spune preşedintele Federaţiei Patronatelor din Industria Uşoară (FEPAIUS), Aurelienţu Popescu.