Criza a scos produsele de serie de pe piaţa mobilei

• EXPORTURILE AU ATINS UN MAXIM ISTORIC • Afectaţi serios de căderea puternică din imobiliare, firmele din industria mobilei s-au reorientat spre produse la comandă şi exporturi, astfel încât în 2010 s-a înregistrat un nou maxim istoric al livrărilor la extern, de 1,2 miliarde euro. Ba mai mult, exporturile ar putea creşte cu încă 10%, în 2011, apreciază oficialii Asociaţiei Producătorilor de Mobilă din România (APMR). „În primele 11 luni din 2010, exporturile au avut o valoare de 1,08 miliarde euro, iar dacă în luna decembrie au fost de 100 milioane euro, şi sigur s-a întâmplat aşa, atunci a fost depăşit punctul maxim înregistrat în 2007, când vânzările externe au totalizat 1,13 miliarde euro”, a declarat preşedintele APMR, Aurica Sereny.

• MATERIA PRIMĂ SE SCUMPEŞTE CU 20%, DIN APRILIE • La Constanţa, firmele de profil se ţin bine, în ciuda faptului că materia primă s-a scumpit cu 20%, în 2010. „În aprilie se anunţă o nouă majorare, tot de 20%, care ne va forţa să ridicăm preţurile practicate. În prezent, şansele de supravieţuire ale unei firme depind mult de mentalitatea managerului - cine este flexibil, merge mai departe, cine nu este, închide business-ul. Cerere există pe piaţă, doar că nu se mai vinde niciun produs de serie. Totul se face acum la comandă. Noi avem proiectanţi şi designeri, care merg la domiciliul clientului şi îl ajută să aleagă soluţia potrivită”, spune Oana Dincă, directorul comercial al unei firme locale de profil, adăugând că mulţi constănţeni preferă să-şi reamenajeze locuinţele, din cauza faptului că băncile dau credite imobiliare extrem de greu. „Cum nu se pot muta de la 2 la 3 camere, oamenii decid să-şi modernizeze locuinţa curentă. Faţă de 2010, activitatea este stabilă acum, nici nu am crescut, dar nici nu am scăzut, însă efortul este foarte mare, pentru că trebuie să oferim din ce în ce mai multă valoare adăugată, în acelaşi preţ”, mai spune Dincă. De aceeaşi părere este şi Simon Cornel, administratorul unui atelier de profil, cu patru angajaţi, care spune că „recesiunea i-a învăţat pe clienţi să negocieze la sânge”. „Deocamdată, activitatea este sub nivelul din prima parte a anului trecut. Preţurile la materialele necesare cresc, ceea ce este o aberaţie, în condiţiile în care piaţa nu şi-a revenit. Motivaţia este cotaţia ridicată a petrolului, care duce la costuri de transport mai mari. Pe moment, nu am majorat însă preţurile”, spune managerul, precizând că 80% dintre clienţi vin ca să-şi renoveze locuinţele, în timp ce restul de 20% sunt constănţeni care se mută în case noi.

MOBILIERUL DIN LEMN MASIV, APRECIAT DE STRĂINI. Prognoza de creştere a APMR se bazează pe nivelul comenzilor şi pe investiţiile recente din sector, dar şi pe faptul că jucătorii locali au devenit competitivi, datorită costurilor reduse cu forţa de muncă. „La exporturi nu stăm bine pe segmentul produselor ieftine, ci pe cel de mobilier prelucrat, din lemn masiv”, explică preşedintele APMR. Pentru 2011, piaţa mobilei este estimată la circa un miliard euro.