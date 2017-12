Criza a ucis peste 100.000 de IMM-uri

AM RĂMAS CU 20.000 DE FIRME MICI ŞI MIJLOCII. Peste 100.000 de întreprinderi mici şi mijlocii au intrat în incapacitate de plată şi, ulterior, în faliment, în ultimii trei ani, spune preşedintele Consiliului Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii (CNIPMMR), Ovidiu Nicolescu. „La ora actuală, în România funcţionează puţin peste 20.000 de IMM-uri, mult sub media europeană, care este de 63.000. Ţara noastră se află în rândul statelor care se refac cel mai lent după criza economică, deoarece nu avem destule proiecte strategice de anvergură, cum este cel de la Roşia Montană, care aduce un plus semnificativ în PIB-ul României”, explică preşedintele CNIPMMR. Recent, organizaţia patronală a realizat o anchetă naţională în rândul managerilor de IMM-uri. Concluzia - „majoritatea întreprinzătorilor consideră că România are nevoie de mult mai multe proiecte strategice mari, care să încurajeze dezvoltarea economică şi să atragă investiţii noi”, a mai spus Nicolescu.

DE CE NU SE FAC RESTRUCTURĂRI? Trecând peste lipsa sprijinului statului în timpul crizei, în condiţiile în care banii de la FMI au mers în asistenţă socială, una dintre marile probleme din segmentul IMM-urilor este lipsa restructurărilor. Sub 1% dintre firmele care intră în insolvenţă îşi revin şi se reorganizează, potrivit celor mai recente statistici ale Oficiului Naţional al Registrului Comerţului (ONRC). În rest, incapacitatea de plată se traduce în faliment sigur, una dintre cauzele amintite de mediul de afaceri fiind şi lipsa modelelor de succes din rândul companiilor de stat. Ştim cu toţii că nicio companie de stat nu a fost restructurată cu succes până acum, astfel încât nimeni nu mai vede procesul drept o soluţie reală.