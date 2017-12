Criza datoriilor din Europa ar putea arunca lumea în recesiune

Există un risc crescut ca problemele cu datoriile suverane şi măsurile de austeritate din Europa să se extindă la restul lumii şi să provoace o recesiune globală în acest an, se arată într-un studiu al Organizaţiei Naţiunilor Unite dat publicităţii ieri. „Economia mondială este în pragul unei noi încetiniri semnificative”, se arată în acest raport intitulat World Economic Situation and Prospects 2012. Potrivit principalului scenariu preconizat de economişti ONU, ritmul de creştere al economiei globale va încetini la 2,6% în 2012 de la 2,8% în 2011, cu condiţia ca criza datoriilor suverane din Europa să fie depăşită. Cu toate acestea, economia mondială ar putea să crească cu doar 0,5% în 2012 dacă guvernele din UE şi SUA nu reuşesc să creeze noi locuri de muncă, să ţină sub control criza datoriilor şi să consolideze sectorul financiar. O creştere de doar 0,5% a PIB-ului global ar însemna că venitul global per capita ar înregistra un declin în 2012 comparativ cu 2011. „Economiile dezvoltate sunt în pragul unei spirale descrescătoare provocată de patru slăbiciuni care se susţin între ele: criza datoriilor suverane, sectoarele bancare fragile, cererea agregată slabă şi paralizia politică provocată de impasul existent în rândul actorilor politici”, se arată în raportul ONU. „Toate aceste slăbiciuni sunt deja prezente, dar o nouă înrăutăţire a oricăreia dintre ele ar provoca un cerc vicios care ar conduce la o criză financiară severă şi la o recesiune economică”, avertizează ONU. În acest scenariu negativ, economia Zonei Euro ar urma să se contracte cu 1,6% în 2012, iar Germania, Franţa şi Marea Britanie ar intra în recesiune.

Un semnal în acest sens a venit după ce Fondul European de Stabilitate Financiară a fost retrogradat. Standard and Poor\'s (S&P) a redus calificativul AAA cu o treaptă, la AA+. Decizia este consecinţa retrogradării Franţei şi Austriei, state din Zona Euro care aveau calificativele AAA şi permiteau Fondului European de Stabilitate Financiară, prin garanţiile lor, să beneficieze de cel mai înalt rating al S&P. O veste bună este că rata anuală a inflaţiei în Zona Euro a scăzut în decembrie la 2,7%, de la 3% în noiembrie, conform unei estimări publicate ieri de Oficiul European de Statistică (Eurostat). În pofida scăderii, rata inflaţiei în Zona Euro a rămas peste ţinta avută în vedere de Banca Centrală Europeană (BCE), care vrea să menţină creşterea preţurilor sub, dar în apropiere, de două procente. În UE, rata anuală a inflaţiei a scăzut în decembrie la 3%, de la 3,4% în noiembrie. Ţările cu cea mai ridicată rată anuală a inflaţiei au fost Slovacia (4,6%), Polonia (4,5%), Cipru (4,2%). România a înregistrat în decembrie o rata a inflaţiei de 3,2%, faţă de 3,5% în noiembrie. În schimb, România se situează în continuare pe primul loc în UE atunci când este vorba de creşterea medie a preţurilor pe total în ultimele 12 luni, cu un avans de 5,8%, urmată de Estonia (5,1%) şi Letonia (4,2%). La polul opus se situează Suedia (1,4%), Slovacia şi Cehia (ambele cu 2,1%).