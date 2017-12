Criză de gentamicină!

Multe dintre farmaciile din Constanţa, dar şi şi Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) au rămas fără un antibiotic uzual, respectiv gentamicina. Directorul medical al celei mai mari unităţi sanitare din judeţ, dr. Bogdan Cîmpineanu, a declarat că, de ceva timp, Spitalul Judeţean nu mai poate oferi bolnavilor internaţi acest produs pentru că nu mai este de găsit. “Am aflat că medicamentul nu se mai fabrică. Nu avem de ales şi, în locul gentamicinei, apelăm la cefalosporine (antibiotice cu structură şi acţiune asemănătoare penicilinelor - n.r.), dar care sînt mult mai scumpe, astfel că spitalul are de pierdut”, a mai spus dr. Cîmpineanu. O fiolă de gentamicină era achiziţionată la preţul licitaţiei electronice cu circa 0,8 lei, un preţ care convenea de minune unităţii spitaliceşti, mai ales că achiziţia se face în cantităţi foarte mari. Cefalosporinele au un preţ dublu şi, în unele cazuri, chiar triplu. “Prin folosirea unor medicamente mai scumpe creşte valoarea tratamentelor, ceea ce duce la costuri mai mari pe ziua de spitalizare, în ciuda faptului că am fi putut să tratăm pe bani mai puţini”, explică directorul medical al SCJU. Conducerea unităţii avea promisiuni că problema ar putea fi rezolvată chiar din această lună însă veştile de ultimă oră nu au arătat acest lucru. Gentamicina este produsă în Austria, de către firma “Sandoz Gmbh”. Ciudat este faptul că reprezentaţii marilor depozite, dar şi reprezentaţi ai unor producători de medicamente din România spun că au produsul în stoc şi că, cel puţin deocamdată, nu sînt mari probleme. De exemplu, marile unităţi farmaceutice din Bucureşti au în stoc produsul şi nici nu au avut întreruperi în ceea ce priveşte aprovizionarea cu gentamicină. Nu acelaşi lucru se poate spune şi în cazul farmaciilor din Constanţa. Cele mai multe unităţi din jurul SCJU au rămas deja fără gentamicină sau dacă au produsul, doza de 40 mg lipseşte cu desăvîrşire. Medicii spun că gentamicina este indicată pentru tratamentul infecţiilor sistemice severe datorate îndeosebi unor bacterii gram-negativ aerobe sensibile. În acest caz menţionăm septicemie sau alte infecţii sistemice severe, infecţii intraabdominale, infecţii ale aparatului renal, infecţii secundare arsurilor, leziunilor traumatice sau chirurgicale etc. Totodată, gentamicina este indicată în profilaxia infecţiilor postoperatorii intraabdominale, îndeosebi atunci cînd este implicat aparatul urinar sau intestinul. Cînd intervenţia chirurgicală se adresează intestinului, o singura doză de gentamicină se asociază cu metronidazol sau cu clindamicină.