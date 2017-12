Criză de judecători la Curtea de Apel Constanţa

De la începutul lunii aprilie, instanţele constănţene vor rămîne fără o mare parte din judecătorii cu vechime. Cea mai afectată va fi Secţia Penală a Curţii de Apel Constanţa, de unde se vor pensiona trei dintre cei şase judecători încă activi. De asemenea, vor părăsi sistemul şi doi judecători din cadrul Secţiei Civile şi unul din cadrul Secţiei Comerciale, ceea ce înseamnă aproape jumătate din personalul instanţei superioare constănţene. „Vom promova doi judecători de la Tribunal, Emilia Ganera şi Lucia Lungu, însă tot nu vom acoperi posturile vacante. Nu ştim ce vom face. Pe unde întrebăm şi căutăm soluţii, lumea ridică din umeri, pur şi simplu nu există cale de ieşire. Valul acesta de pensionări în rîndul magistraţilor ne îngrijorează foarte mult. Cred că oamenii aleg să iasă la pensie întrucît nu mai au încredere în legislaţia care se schimbă de la an la an şi nu ştiu ce îi aşteaptă dacă îşi mai amînă pensionarea. Acum vor beneficia de o pensie mare şi e normal să profite de moment!”, a declarat preşedintele Curţii de Apel Constanţa, judecător Nicolae Stanciu. Un magistrat poate ieşi la pensie dacă are o vechime neîntreruptă de 25 de ani, iar unul de la Judecătorie sau de la Tribunal poate avansa la instanţa superioară după şase ani de magistratură. „La 29-30 de ani, un judecător poate ajunge să profeseze la Curtea de Apel, cu toate că nu se poate considera pregătit profesional şi nici nu are maturitatea necesară luării unor hotărîri judecătoreşti definitive. Ca să fii un judecător pregătit bine profesional îţi trebuie cel puţin opt ani de activitate la o instanţă inferioară şi abia apoi să fii promovat!”, a adăugat judecătorul Nicolae Stanciu.