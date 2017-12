Criză de personal în IT

Criza de personal din IT a forţat companiile să ofere pachete salariale mai mari, astfel că în luna iunie a acestui an salariul mediu în sectorul IT a ajuns la 5.300 de lei net, fiind de 2,5 ori mai mare faţă de salariul mediu pe economie (de 2.078 de lei net), potrivit datelor de la INS. În plus, dacă salariul mediu a crescut la nivelul întregii economii cu 14% în ultimul an, în sectorul IT creşterea a fost de 22% în aceeaşi perioadă. "Nevoia de oameni bine pregătiţi din punct de vedere tehnic este din ce în ce mai mare în IT. Ne aflăm practic în situaţia în care era sectorul bancar în anul 2007, când cererea era atât de mare încât paşii în carieră se făceau rapid, fără niciun pic de timp de sedimentare a nivelului real de senioritate. La IT este şi mai interesantă situaţia, deoarece specialiştii mai pleacă şi în alte ţări şi atunci numărul lor scade şi mai mult, în condiţiile în care se fac în continuare investiţii şi apar noi jucători (în timp ce jucătorii existenţi cresc volumele şi ei) în această industrie", a explicat Oana Botolan Datki, SEE managing partner în cadrul companiei cu activităţi în sectorul resurselor umane Consulteam. În opinia ei, această situaţie poate deveni periculoasă, întrucât România riscă să devină o ţară de „mâna a treia” pentru investitorii din sectorul IT, care vor aduce în țara noastră doar activităţi de suport/outsourcing şi nu de dezvoltare de software.