Criză de personal în Parchete

Procurorul general al României, Laura Codruţa Kovesi, spune că aproape toate Parchetele locale din ţară se confruntă cu o criză de procurori din cauza accesului greoi în sistem, afirmând că a cerut Ministerului Justiţiei şi Consililului Superior al Magistraturii (CSM) modificarea legii în acest sens. „Criza de procurori este o problemă pe care am ridicat-o mereu. Accesul în sistem se derulează prin proceduri ale CSM, de aceea am propus modificarea legii, organizarea mai multor sesiuni de repartizare şi reducerea studiilor la Institutul Naţional al Magistraturii la doi ani, la un an”, a declarat Kovesi. Ea a precizat că, la nivelul Ministerului Public, a fost făcută o reorganizare pentru a rezolva problema volumului de activitate, care nu este echitabil”, menţionând că 80% din greul Ministerului Public este dus de Parchetele locale. Procurorul general a precizat că volumul de activitate al parchetelor a crescut în ultimii ani, în timp ce schema de personal a rămas aceeaşi. „Anul trecut au fost instrumentate 1.350.000 de dosare penale cu aceeaşi schemă de personal de acum 15 ani. Faţă de anul 1989, numărul de cauze a crescut de opt ori, iar faţă de anul 2004 s-a dublat. Soluţii ar fi mărirea numărului de procurori, însă dacă numărul sesizărilor va continua să crească ca şi în ultimii ani, vom ajunge la aceeaşi problemă”, a adăugat Kovesi. Procurorul general a declarat că o altă problemă la nivelul tuturor Parchetelor locale este aceea că funcţiile de conducere sunt ocupate prin delegare. „Este o problemă la nivelul tuturor unităţilor de Parchet. Pe de o parte nu există o stimulare financiară, diferenţa salarială nu este motivantă între prim-procuror şi ceilalţi procurori. Apoi, evaluarea CSM durează foarte mult, două luni, iar concursul de promovare are în vedere managementul şi comunicarea publică, nu competenţa profesională a candidaţilor”, a menţionat Kovesi.