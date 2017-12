Criză de sânge la New York

Primarul oraşului New York a lansat, miercuri, un apel urgent către donatori de sânge, afirmând că metropola duce lipsă de sânge din cauza anulării întâlnirilor pe timpul furtunii de zăpadă. ”Le cer new-yorkezilor care se bucură de-o sănătate bună să ne ajute să ne refacem banca de sânge, să-şi sacrifice mai puţin de o oră din timp pentru a dona sânge. Nu este o procedură dureroasă şi veţi putea salva vieţi”, a cerut Bill de Blasio. Potrivit The New York Blood Center, aproximativ 3.000 de donări de sânge nu au avut loc, deoarece oamenii nu s-au prezentat luni şi marţi, pe timpul furtunii. Temându-se de o furtună istorică, pe baza previziunilor meteorologice, autorităţile au închis multe servicii din oraş, au oprit toate transporturile în comun, luni seara, au impus o interdicţie totală circulaţiei şi au cerut locuitorilor oraşului să rămână acasă. Însă vijelia nu a avut loc. Furtuna de zăpadă Juno a trecut mai la est, iar la New York a nins moderat. Interzicerea circulaţiei a fost anulată marţi dimineaţă, iar transporturile în comun şi-au reluat activitatea progresiv. Autorităţile şi-au apărat decizia, invocând principiul precauţiei şi subliniind că, dacă ar fi lovit oraşul, furtuna ar fi putut provoca numeroase victime.