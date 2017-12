„Criza economică va contribui la consolidarea ideologică a partidelor“

Analistul politic Cristian Pîrvulescu a declarat, la 20 de ani de la alegerile parlamentare şi prezidenţiale din 27 septembrie 1992, că există încă foarte multă pasiune în politică, aşa cum exista şi la începutul anilor \'90. El susţine că ceea ce va contribui la consolidarea ideologică a partidelor este criza economică, care obligă societatea la o reacţie ceva mai structurată în raport cu sfidările sociale şi economice, dar şi cu situaţia politică. „Cred că partidele politice sunt în proces de a-şi consolida ideologia, doctrina. Partidele vor fi obligate să facă acest lucru şi să aibă o ofertă ceva mai clară. Nu se va întâmpla, însă, la alegerile parlamentare din 2012, care vor fi tot sub semnul personalizării, însă constatăm deja că există o cerere destul de clară din partea electoratului pentru mai multă viziune ideologică“, spune analistul. Întrebat dacă este de părere că exerciţiul democratic a condus la o „maturizare“ a formaţiunilor politice şi candidaţilor acestora Pîrvulescu a negat. „Nu sunt convins că putem vorbi despre o schimbare radicală a comportamentului politic, dar, cu siguranţă, am asistat la o schimbare de generaţie. În general, constatăm că sub efectul alegerilor din 1992 se consolidează anumite comportamente politice care rezistă celor 22 de ani cu bune şi cu rele. Poate că de mai multe ori cu rele, pentru că partidele politice nu dovedesc că s-au maturizat suficient de tare“, a declarat el. Analistul este de părere că în România nu există electorat, ci electorate care pot fi segmentate pe diferite criterii.