Criza financiară îi retrimite pe pensionarii americani pe piaţa muncii

Criza financiară şi înăsprirea condiţiilor de trai în SUA îi determină pe pensionari şi chiar pe angajaţii aflaţi în prag de pensionare să îşi revizuiască planurile şi să revină pe piaţa muncii.

La 55 de ani, Marylin Peabody, din oraşul Billerica, statul Massachusetts, caută un post vacant de contabil după ce şi-a dobîndit licenţa în luna iunie. “Nu îmi mai permit să nu mai muncesc. Contul meu de economii-pensie a pierdut deja la bursă 5.000 de dolari din suma de 60.000 pe care o aveam”, a explicat ea. La fel ca ea, şapte din zece salariaţi de peste 45 de ani intenţionează să muncească şi după vîrsta pensionării, potrivit unui studiu efectuat de Asociaţia Pensionarilor (AARP). Dintre aceştia, 64% îşi vor continua activitatea din nevoie de bani şi pentru susţinerea altor membri ai familiei lor. “În orice caz, în aceste vremuri de dificultăţi economice, să munceşti mai mult a devenit, fără îndoială, o chestiune crucială”, a declarat Deborah Russel, oficial din cadrul AARP care coordonează relaţiile cu piaţa muncii. “Cei care se apropie de vîrsta pensionării privesc contul pensiei lor private şi constată că nu se pot opri. În ceea ce îi priveşte pe cei deja pensionaţi, ei constată că, în cazul activelor lor, trebuie să se întoarcă, fără îndoială, pe piaţa muncii”, a subliniat Russel.

În SUA, cu excepţia cîtorva categorii profesionale, poliţişti, pompieri sau piloţi, nu există vîrstă obligatorie pentru pensionare. Americanii în vîrstă de peste 65 de ani erau în număr de 36,8 milioane în 2006, faţă de mai puţin de 20 de milioane la sfîrşitul anilor \'70. “În ultimele săptămîni am constatat o creştere extraordinară a accesărilor site-ului nostru de angajare”, a subliniat Tim Driver, proprietarul Retirementjobs.com destinat pensionarilor. Înfiinţat în urmă cu doi ani, site-ul a fost accesat de un număr dublu de persoane de la debutul crizei financiare. În prezent, circa 16% dintre persoanele de peste 65 de ani muncesc, faţă de 12% cîţi erau activi în 1990. În timp ce generaţiile născute după cel de-al doilea război mondial se apropie de vîrsta pensionării, numărul angajaţilor cu vîrsta de cel puţin 55 de ani a crescut cu 29% în perioada 2002-2007, potrivit Biroului de Statistică a Muncii. Pînă în 2016, numărul lor ar putea creşte cu 46%.

Potrivit unui studiu efectuat de compania Ernst & Young, pensionarii din clasa medie vor trăi mai mult decît perioada acoperită de pensiile private. Pentru a reduce riscul sărăciei, aceştia ar trebui să îşi reducă cheltuielile cu cel puţin 25%. O perspectivă care o sperie pe Annelle Billington, fostă croitoreasă. “Mă tem ca economiile mele să nu îmi supravieţuiască. Bunica mea, mama mea, mătuşa mea, toate au murit la 95 de ani. Eu nu am decît 84 de ani şi o stare bună de sănătate”, a explicat ea, declarîndu-se pregătită să îşi reia activitatea de croitoreasă. “Nu mai cinăm în oraş, nu mai mergem nicăieri, nu mai facem nimic”, a declarat, la rîndul său, Evelyn Thomson, în vîrstă de 55 de ani, din Pikrville, Kentucky. “Soţul meu are 65 de ani. După 38 de ani de activitate la Ford, munceşte cu normă întreagă la Wal Mart iar bugetul nostru este foarte, foarte strîns. Are o pensie de 2.500 de dolari şi cîştigă circa 1.200 de dolari la cealaltă slujbă. Iar eu trebuie să caut o slujbă pentru a mă descurca iar acum, toată lumea caută de lucru, este dificil”, a subliniat aceasta.