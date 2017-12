Criza înăspreşte competiţia bancară

Activitatea bancară moderată din România a continuat şi în 2012, fapt relevat de evoluţia incertă a activelor nete totale administrate de instituţiile de credit, spun analiştii Ensight Management Consulting. Creditarea şi-a continuat avansul modest, în vreme ce economisirea a rămas pe plus, deşi cu o rată mică. Contrar trendului din 2011, atât numărul total al cardurilor valide, cât şi valoarea tranzacţiilor au scăzut. De asemenea, după cum s-a tot spus în ultima lună, ponderea împrumuturilor neperformante s-a majorat. În trimestrul I din 2012, sistemul bancar a fost profitabil, per ansamblu, deşi doar 25 dintre cele 41 de bănci prezente în România au fost efectiv pe plus. „BCR şi BRD rămân cei mai mari jucători, în funcţie de cota de piaţă, deşi au pierdut puţin teren. CEC Bank a revenit în top 3, după ce a depăşit Banca Transilvania”, spun cei de la Ensight. Desigur, la nivelul întregului an, pierderile băncilor sunt de-a dreptul catastrofale (peste 2,12 miliarde euro, triplu faţă de 2011), potrivit datelor preliminare ale băncii centrale. „Este foarte probabil să vedem o creştere a creditelor acordate companiilor, alături de un interes mai mare pentru fondurile europene. Mediul competitiv se va schimba, în 2013, şi este posibil ca băncile să treacă la un control continuu al costurilor. Acest ultim factor va optimiza reţelele de unităţi bancare şi va duce la dezvoltarea şi îmbunătăţirea canalelor alternative de distribuţie (a produselor bancare - n.r.)”, conchid autorii studiului.