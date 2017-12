Criza l-a împins la suicid

Un constănţean de 57 de ani a ajuns, vineri după-amiază, pe patul de spital, după ce a încercat să se sinucidă. Vecinii nu l-au mai văzut de câteva zile pe Florin Manea, care locuieşte lângă Depoul CFR Palas Constanţa şi, îngrijoraţi că i s-ar fi putut întâmpla ceva, au sunat la 112. La adresa respectivă a ajuns un echipaj SMURD, care l-a transportat pe bărbat la spital după ce acesta le-a declarat cadrelor medicale că a încercat să se sinucidă şi că a înghiţit otravă pentru şobolani. „Am luat otravă, că nu mai am ce face. Nu mai vreau să mai trăiesc! De mai mult timp nu mai lucrez, nimeni nu mai vrea să mă angajeze pentru că am depăşit vârsta de 50 de ani. Nu ştiu ce să mai fac. Am de plătit rate la bănci şi nici nu mai am ce să mănânc“, a declarat Florin Manea. Bărbatul a fost supus mai multor investigaţii şi i s-au făcut spălături gastrice, iar medicii aşteaptă rezultatul analizelor de laborator, pentru a stabili ce substanţă toxică a ingerat.