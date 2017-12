Criza la... politicieni

În cazul politicienilor, criza se manifestă în sens invers acelor de ceasornic. Sîntem sfătuiţi de premier să strîngem cureaua. În jurul cui? În jurul pomului? De atîta strîns, sînt români care circulă cu limba scoasă. Sîntem sfătuiţi să facem economii prin tot felul de metode şi mijloace mai mult sau mai puţin ortodoxe. S-au pregătit pentru popor planuri naţionale de făcut foamea pe brînci. În curînd, ca pe vremea lui ceaşcă, magazinele alimentare vor deveni muzee. Cetăţenii patriei sînt sfătuiţi să urmeze cursurile intensive de mimică socială. Vom fi pregătiţi corespunzător pentru a mima bunăstarea. Doar un popor sătul se poate bate de la egal la egal cu criza mondială! Guvernul, cu premierul Boc pe post de cloşcă blajină, elaborează strategii pentru combaterea crizei pe post de dăunători. Prima măsură - organizarea unei conferinţe mondiale a procurorilor din întreaga lume. Un prilej fericit pentru domnul Boc de a ţine spiciuri pe teme de care nu are habar. Dumnealui îi arde de vorbe. Firesc, nu are burta goală ca noi… Poporul este sfătuit să fie cumpătat şi echilibrat, în timp ce politicienii se dedau la tot felul de dezmăţuri financiare. Miliarde de euro sînt aruncate pe fereastra grandomaniei. Muncitorii sînt trimişi acasă în şomaj. La Bucureşti, sosesc musafiri dintre cei mai simandicoşi. Sîntem o ţară de fiţe cîrpită în fund. Ştiţi vorba aia, săracului tichie de mărgăritar îi lipseşte… Siguranţa zilei de mîine este ilustrată de numărul mare de tichii de mărgăritar achiziţionate de politicieni. Domnii parlamentari nu renunţă la lux. Vor să aibă parte de tot mai multe privilegii şi facilităţi. Ei muncesc, nu-i aşa?, în condiţii dintre cele mai grele! Unii se tîrăsc pe jos de lene, invocînd condiţiile de minerit. Dăm banii pe conferinţe şi simpozioane! Ele reprezintă antidotul sărăciei care cuprinde România. Avem politicieni fuduli. Ţara arde şi ei se maimuţăresc în oglindă cu pene de struţ în cap. Doar se ştie că struţul este aliatul celor care continuă să ne ducă şi acum cu zăhărelul. Criza şi zăhărelul sînt incompatibile. Pe glob, toată lumea este precaută, doar politicienii noştri persiflează criza. O ţin din sindrofie în sindrofie. Mai nou, miniştrii sînt prezentaţi la televizor cum se îndoapă. Folosesc burta mare pe post de portbagaj. Îndeasă în ea tot ce se găseşte pe mese. Sînt organizate simpozioane cu haleală multă, obicei tradiţional la noi ori de cîte ori se dezbat chestiuni mondiale. Criza este pentru amărăşteni. Nu am văzut pînă acum niciun politician de pe care să curgă zdrenţele… Toţi pocnesc de sănătate şi radiază de fericire. Avem politicieni bine hrăniţi. Măcar din punctul ăsta de vedere, nu-i aşa?, sîntem liniştiţi. Ei, în schimb, se zvîrcolesc de grija simpozioanelor şi a congreselor internaţionale. Alţii se visează triumfînd în succesuri în Parlamentul Europei. Îi doare în cot de starea naţiunii! Îi doare în cot şi de criză. Criza este pentru proşti!