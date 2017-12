Criza măreşte numărul firmelor în insolvenţă

Tot mai multe companii constănţene se văd puse în situaţia de a-şi închide afacerea, din cauza blocării creditării, dar şi a scăderii cererii. O dovedeşte cifra ridicată a dosarelor de insolvenţă din acest an, comparativ cu anul trecut, care arată că numărul societăţilor intrate în procedura de insolvenţă s-a dublat. Potrivit Direcţiei Generale a Finanţelor Publice (DGFP) Constanţa, dacă în perioada 1 ianuarie - 31 octombrie 2008, un număr de 332 de firme nu au mai avut bani pentru a-şi plăti datoriile, în aceeaşi perioadă a acestui an, nu mai puţin de 799 de companii au intrat în procedura insolvenţei. Dosarele au început să se înmulţească începând cu acest an, când efectele crizei internaţionale s-au făcut simţite şi în România. Potrivit şefului Serviciului de Coordonare şi Monitorizare a Colectării Veniturilor Bugetare din cadrul DGFP Constanţa, Luminiţa Crudu, în evidenţele instituţiei figurau, la data de 31 octombrie, un număr de 1.971 societăţi aflate sub incidenţa Legii 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu o creanţă în sumă de 1.436.155.981 lei. „Din aceste societăţi, 369 sunt în inslovenţă, cu o valoare a creanţelor de 409.187.809 lei, 1.590 de societăţi sunt în faliment, cu o creanţă de 987.448.624 lei şi 12 sunt în reorganizare judiciară, cu o sumă a creanţelor de 39.519.548 lei”, a declarat Luminiţa Crudu. În primele zece luni ale anului 2009, au fost înregistrate pe rolul Tribunalului Constanţa - Secţia Comercială 187 cereri privind deschiderea procedurii insolvenţei. Şeful Serviciului de Coordonare şi Monitorizare a Colectării Veniturilor din cadrul DGFP Constanţa spune că valoarea totală a creanţelor pentru care au fost promovate cereri sau se află în curs de promovare este în sumă de 100.523.941 lei. Ea a precizat că, în acelaşi interval, au fost recuperate, în cadrul procedurii insolvenţei, de la societăţile aflate în faliment, inclusiv reorganizare, creanţe în sumă de 13.548.237 lei. Prognozele specialiştilor în insolvenţă arată că situaţia va continua să se înrăutăţească. Arin Stănescu, preşedintele Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România (UNPIR), estimează că numărul cererilor de insolvenţă la nivel naţional va depăşi 20.000 pînă la finele lui 2009. „Numărul solicitărilor de insolvenţă va creşte, cu siguranţă, în acest an, mai ales că marii creditori financiari încă nu şi-au pierdut răbdarea şi nu au trecut la acţiune. Băncile nu apelează, deocamdată, la proceduri de insolvenţă pentru a-şi recupera creanţele”, a spus preşedintele UNPIR.