Criza nu afectează pomana porcului

Constat că, la noi, indiferent de anotimp sau obiceiuri, pomana porcului se numără printre manifestările tradiţionale cu un succes răsunător la politicieni. După noile obiceiuri ale capitalismului nostru de cumetrie, pomana porcului este catalogată ca fiind o acţiune de lux dedicată aleşilor şi tuturor celor care nu au grija zilei de mîine, indiferent de natura crizei mult trîmbiţate de analiştii şi economiştii planetei. Oricum, demagogi ai patriei, nu vă îngrijoraţi prea mult, pentru că, în fapt, criza este făcută doar pentru amărăşteni! Ea nu afectează pomana porcului! Mai nou, pomana porcului, cu tot dichisul ei din moşi strămoşi, a fost ridicată la rang de eveniment prezidenţial, cîrnaţii şi caltaboşii fiind instruiţi în acest sens. Poporul pe margine, făcînd cu greu faţă potopului din gură, unde le plouă de poftă, iar prezidentul în mijloc, ciugulind cu luare aminte din ultimele relicve ale fostului nostru nivel de trai. Începută în vara anului trecut, cu prilejul lansării pe piaţă a făcătorilor de brînză şi altor produse care stimulează irigaţiile artificiale din gura poporului, preşedintele Traian Băsescu continuă seria vizitelor sale dedicate organizării unor tîrguri culinare. Să-i fie de bine! În teritoriu, cel puţin la Constanţa, ciracii săi din PD-L stau şi ei adunaţi la pomana porcului cu funcţii şi posturi de conducere. Ce-i drept, după împărţirea şoricului pentru subprefecţi, nu au mai rămas prea multe de negociat, pentru că nici porcul nu a fost prea mare şi îndestulat, mama ei de alianţă! Unii au rămas cu foamea-n gît de pe vremea guvernării trecute. Atunci, dacă vă mai amintiţi, s-a petrecut un fapt de-a dreptul incredibil. În cortul Alianţei D.A., în plină pomană a porcului, desfăşurată după algoritmul aflat la acea vreme în vigoare, pedeliştii au fost uşuiţi de liberali, care au plecat cu carcasa de porc în spate! După aceea, doi ani de zile, foştii aliaţi s-au spurcat pe tema asta. Liberalii stăteau cu cîrnaţii întinşi la uscat pe frînghie, iar pedeliştii mîncau din borcan ce reuşiseră să pitească prin untură. Unora, tot uitîndu-se cu jind la pulpa Portului Constanţa, le-a rămas sfoara de la afumături printre dinţi. În fine, acum, s-au liniştit. Constat că la pomana porcului de anul acesta, cînd s-au împărţit picioarele din faţă, pentru că fuduliile au fost luate de cei de la PSD, au apărut multe feţe noi din PD-L. Sînt personaje despre care nu am auzit vorbindu-se în politică, ceea ce nu înseamnă că nu sînt competente să conducă instituţii precum: D.J.T., A.J.O.F.M., O.J.P. etc., pentru că nu doresc să continui un pomelnic care nu vă spune nimic. Cei mai mulţi dintre directorii promovaţi de PD-L Constanţa sînt nişte necunoscuţi. Un procent semnificativ este reprezentat însă de acei domni care sînt trecuţi tot timpul pe liste ori de cîte ori se organizează, în teritoriu, evident, una din cunoscutele pomeni politice ale porcului. De pildă, domnul Tudorel Calapod, fostul primar al oraşului Năvodari, a fost propus, pentru performanţele obţinute de domnia sa la alegerile de anul trecut, pentru postul de director al Registrului Auto Român. Să trăiască şi să fie primit! Fostul deputat Laurenţiu Mironescu s-a întors la fostul său loc de muncă şi apreciez faptul că a făcut acest lucru într-o linişte deplină. E drept, domnia sa visează să fie cooptat în echipa de conducere a partidului, ca simplu activist, după cum mărturisea, cu o modestie de neimaginat în urmă cu un an de zile, la un post local de televiziune. Dacă îşi doreşte cumva o funcţie de conducere în PD-L Constanţa? Nuuuuuuu! I s-a făcut dreptate şi lui Şenol Zevri, care se află la un pas de funcţia de pe care, cu ani în urmă, a fost înlăturat de Stelian Duţu, care l-a preferat pe Adrian Manole la conducerea Agenţiei de Protecţie a Mediului. Încet, dar sigur, chiar dacă mai este contestat pe la colţuri în surdină, Şenol Zevri şi-a întărit poziţia în partid, lăsîndu-i în urmă pe foştii senatori de drept din PD-L Constanţa. De asemenea, remarc că şi în tabăra cealaltă, adică la PSD, a fost păstrată o sămînţă liberală. Este vorba despre Liviu Mocanu, care merită să conducă în continuare Casa de Asigurări de Sănătate a Judeţului Constanţa, precum alesul pedeliştilor, Cristian Radu, şeful Gărzii Financiare. Ei fac parte din categoria celor promovaţi după un singur criteriu - profesionalismul de care au dat dovadă de-a lungul anilor. Nutresc speranţa că, în viitorul apropiat, Constanţa va avea o elită de profesionişti în toate domeniile de activitate, aşa încît criteriul politic să devină unul secundar.