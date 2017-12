Criză profundă la AC Parma

Jucătorii echipei Parma sunt pregătiţi să-şi asigure transportul la Genova, pentru meciul cu formaţia Genoa, din campionatul Italiei, programat duminică, 1 martie, dacă oficialii grupării nu pot să le pună la dispoziţie un autocar, a anunțat căpitanul Alessandro Lucarelli. Liga Italiană de Fotbal a decis să amâne meciul Parmei cu Udinese, programat duminică, după ce oficialii clubului parmegian au anunţat că, din lipsa fondurilor, nu pot asigura măsurile de securitate. „Este ca un film de groază. Am văzut de toate în acest sezon. Nu am jucat ieri şi nu a fost deloc bine, a fost o duminică amară. Acum începem pregătirile pentru meciul cu Genoa şi, dacă nu avem autocar, atunci ne vom lua cinci sau şase maşini şi vom merge cu ele. Suntem pregătiţi să ne plătim singuri transportul. Suntem pregătiţi să jucăm, dar vreau să fim protejaţi, trebuie să existe respect pentru Parma”, a declarat Lucarelli. Căpitanul lui FC Parma a afirmat că ar juca pentru această echipă şi în Serie D, dacă este nevoie: „După şapte ani, iubesc acest club şi sunt pregătit să joc la orice nivel”. Preşedintele clubului, Massimo Ferrero, crede că alte echipe din Serie A ar trebui să ajute Parma pentru a încheia acest sezon pe teren. „Fotbalul italian nu poate rămâne indiferent la profesionalismul şi maturitatea cu care jucătorii au înfruntat o situaţie extrem de dificilă. Îi felicit pe jucătorii şi pe toţi angajaţii Parmei îi consider eroi”, a afirmat Ferrero.