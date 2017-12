Croaziere de patru zile cu „Taras Schevchenco”

Nava maritimă sub pavilion ucrainean „Taras Schevchenco” a acostat, ieri, pentru a şaptea oară în acest an, în Dana 0 a Portului Constanţa, însă va mai veni în oraşul de la malul mării de câteva ori până la finele sezonului de croaziere 2010. Nava „Taras Schevchenco” are 129,1 metri lungime, 16,7 metri lăţime şi are prezenţi la bord 178 de pasageri de naţionalităţi diferite - olandezi, norvegieni, englezi, francezi şi elveţieni. La numărul de pasageri se adaugă şi 115 membri ai echipajului, toţi ucraineni. Itinerariul navei cuprinde mai multe oraşe de la malul Mării Negre, pornind de la Kiev şi având ca ultimă destinaţie Nessebar. Printre dotările navei se numără câteva restaurante, un salon de înfrumuseţare, saună, un centru pentru acordarea primului ajutor şi un magazin pentru cumpărarea suvenirurilor. Potrivit reprezentantului agentului navei, directorul Navlomar Maritime Constanţa, Ioan Virgil Drăgan, conducerea ambarcaţiunii oferă constănţenilor posibilitatea să petreacă, în perioada 5 - 9 august, patru zile într-o croazieră pe ruta Constanţa – Nessebar, la preţul de 350 de euro, în care este inclusă cazarea şi masa la bordul navei. Reprezentanţii Navlomar susţin că locuitorii de la malul mării s-au arătat interesaţi de invitaţia lansată, însă pentru constănţenii care au aflat mai târziu de iniţiativa conducerii navei vor mai fi organizate încă două sejururi în perioadele 29 august - 2 septembrie şi 22 septembrie - 26 septembrie.