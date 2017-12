Cros cu burta goală

Adepţi ai mişcării în aer liber cu burta goală, guvernanţii i-au pus pe fugă pe toţi bolnavii patriei. Ţinând cont de numărul mare de participanţi, crosul cârjelor ne aminteşte de amploarea “Daciadei” de altădată. În ton cu promisiunile muzicale privind creşterea nivelului de trai, guvernanţii găunoşi au golit spitalele. Să trăiţi bine! Aiurea. Ca peisaj, Românica este cea mai sumbră cu putinţă şi cu umilinţă. Premierul a dat startul cu coasa în prima etapă a crosului cârjelor. Scapă cine poate! Mă întorc la coasă. Oare cine mai are o astfel de sculă în dotare? Cineva care te pupă rece… Bolnavii sunt aruncaţi dintr-un loc în altul, ca la munca, pardon, câmpului, precum baloţii din paie. De fapt, sunt tăvăliţi… Unii au fost luaţi direct din sala de reanimare! Practic, habar nu au ce se întâmplă în jurul lor! Guvernanţii joacă liniuţa. Trag pe nas spitalele patriei, comportându-se ca nişte drogaţi… Pun şi eu o întrebare. Noi avem ministru la Sănătate? Câteva asistente, dintre cele rele şi cu mustăţi, joacă volei cu un bebeluş. Aşa pare. În realitate, îl mută dintr-un incubator în altul. Crosul cârjelor se adresează tuturor categoriilor de bolnavi. Am văzut invalizi căznindu-se să sară peste diverse obstacole. În tentativa de a trece primii linia de sosire, câţiva bolnavi şi-au dat duhul. La cros, câştigătorii sunt stabiliţi prin selecţie naturală. În spiritul umanităţii guvernamentale, bolnavii sunt îmbrânciţi cu multă vigoare şi deschidere politică. Dacă nu pică din prima, sunt ajutaţi cu o piedică. Vorba cântecului: ”O piedică în calea uitării.” Sunt bolnavi care nu pot să alerge. Pentru ei, ca să se înveţe minte, sunt inventate tot felul de obstacole. După ce a rămas fără medici, România a fost văduvită de spitale. A cui este cârja cea nouă şi mare? Cârja ce-o priveşti, băiete, este cârja ţării româneşti… Vai de mama ei! În goana după laurii prezidenţiali, pentru că de acolo le vine lauda de sine, guvernanţii lui Boc au îngropat Sănătatea. Cu un ultim gest, i-au pus şi cruce… Când bolnavii sunt alergaţi în pijamale, ţara arată ca după bombardament. Din cauza dezinteresului guvernamental, tot mai mulţi suferinzi au fost uitaţi într-o debara anexă a Sănătăţii. Din totalul concurenţilor, greu de contabilizat, cei mai mulţi mor pe drum spre un spital prezumtiv. În realitate, nu mai au nicio şansă de a supravieţui. În ritmul în care guvernanţii se prefac că le pasă de ţară, crosul cârjelor ar putea rămâne fără concurenţi. Sunt întrebat din nou dacă ţara are un ministru al Sănătăţii. Dar guvern? Cine spune ăla este. Din cauza indolenţei, guvernanţii au rătăcit creşterea nivelului de trai pe drum. Vorba aia, au pierdut ei bolnavi! După numărul mare de copii puşi pe fugă, trag concluzia că există destui juniori înscrişi la crosul cârjelor. Domnii guvernanţi ne tratează ca pe nişte handicapaţi! De abia fac un ou pe an şi, după ce se screm în neputinţă, nu le ajungi nici măcar cu prăjina la nas!