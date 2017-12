Cros la Constanţa, de Ziua României

Duminică, 1 decembrie, de la ora 11.00, Constanţa va găzdui a 14-a ediţie a tradiţionalului cros organizat cu ocazia Zilei Naţionale a României de către Liceul Internaţional de Informatică şi Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Constanţa, în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa, Instituţia Prefectului Judeţului Constanţa, Primăria Municipiului Constanţa şi Poliţia Municipiului Constanţa, sub deviza „Aleargă pentru sănătatea ta, aleargă pentru România!”.

„Am ajuns deja la a 14-a ediţie a acestui eveniment de tradiţie. Duminică se va da un nou start, pe traseul clasic, cu plecarea din Parcul Primăriei, lângă Statuia Libertăţii. Sunt aşteptaţi, ca în fiecare an, 300-400 de concurenţi, iar gazdele au pregătit multe premii şi surprize. De asemenea, primii 150 de participanţi care ajung la sosire vor primi tricouri, iar cei clasaţi pe podium vor fi recompensaţi cu premii în bani şi medalii. Startul va fi dat de prefectul judeţului Constanţa, Eugen Bola”, a spus Mihai Orzan, consilier DJST. „Încercăm să promovăm activitatea în aer liber şi să punctăm o zi atât de importantă pentru România. Este un eveniment care a intrat deja în tradiţia activităţii sportive din Constanţa şi mai multe şcoli ne-au confirmat deja participarea. Sunt convins că şi vremea ne va ajuta şi vom avea o participare numeroasă”, a adăugat Dragoş Ciucan, inspector de educaţie fizică şi sport în cadrul IŞJ. „Liceul Internaţional de Informatică are o vechime de 20 de ani în Constanţa şi încă de la început am aflat cât de importantă este ziua de 1 Decembrie. Cu sprijinul DJST ne-am dorit să iniţiem o astfel de acţiune şi mă bucur că am ajuns la a 14-a ediţie şi sper să continuăm să organizăm crosul în fiecare an. Noi avem elevi de multe etnii şi vrem să arătăm că, deşi suntem diferiţi, trăim împreună, ne mişcăm împreună şi avem multe lucruri în comun”, a completat directorul Liceului Internaţional de Informatică, Mustafa Bedir.