Crosul “1 Decembrie”, invitaţie la mişcare

Liceul Internaţional de Informatică din Constanţa îi invită şi în acest an pe toţi amatorii de mişcare la tradiţionala întrecere organizată cu ocazia Zilei Naţionale a României, Crosul “1 Decembrie”. Ajunsă la ediţia a X-a, competiţia îşi aşteaptă participanţii cu numeroase surprize. Organizatorii au mărit valoarea şi numărul premiilor (locul I -200 de lei, locul II - 150 lei, locul III - 100 lei, locul IV - 60 lei, locul V - 50 lei, locul VI - 40 lei), iar primii 300 clasaţi vor primi din partea DSJ Constanţa câte un tricou. „Chiar dacă este un an de criză, bugetul competiţiei a crescut. Direcţia pentru Sport este partenerul întrecerii şi în acest an şi am hotărât să completăm premiile acordate de organizatori cu încă trei premii speciale, care vor fi oferite celor clasaţi pe locurile 7-10”, a declarat Mihai Orzan, consilier DSJ, prezent ieri la conferinţa de presă organizată la Liceul Internaţional de Informatică. Şi traseul a suferit pentru această ediţie câteva modificări. Toţi cei prezenţi marţi, 1 decembrie, în faţa Sălii Sporturilor vor alerga, de la ora 11.00, pe următorul traseu: Sala Sporturilor - Bd-ul Tomis - Bd-ul Ferdinand - Bd-ul Mircea cel Bătrân - Bd-ul Mamaia - Bd-ul Tomis - Liceul Internaţional de Informatică. „De data aceasta s-a optat pentru un traseu ceva mai lung, care să departajeze concurenţii. Competiţia este deschisă tuturor vârstelor şi sperăm să-i avem printre cei care vor lua startul şi pe tradiţionalii concurenţi în vârstă”, a spus preşedintele Asociaţiei Judeţene de Atletism, Andrei Szemerjai. „Anul acesta am sosit ca director la Liceul Internaţional din Constanţa. Şi când eram la cel din Bucureşti am organizat acest cros, dar mereu auzeam că cel de aici este unul deosebit. Sper ca şi cel din acest an să fie la fel”, a declarat şi directorul liceului constănţean, Hamdi Akyol. Crosul “1 Decembrie” este organizat în colaborare cu Direcţia pentru Sport, Instituţia Prefectului, Consiliul Judeţean Constanţa, Primăria Municipiului Constanţa, Asociaţia Judeţeană de Atletism, Inspectoratul Şcolar Judeţean şi Poliţia Rutieră.