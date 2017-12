CRUCEA - Finanţare pentru apă şi canalizare la trei ani după depunerea proiectului

Primăria Crucea a primit, după trei ani, aprobarea pentru un proiect depus în 2006, privind alimentarea cu apă potabilă şi canalizare, în baza Ordonanţei de Guvern nr. 7/2006. Primarul comunei, Gheorghe Frigioi, a declarat că, odată cu publicarea ordonanţei, a elaborat un proiect pentru alimentarea cu apă a satelor Stupina şi Gălbiori şi amenajarea canalizării la Crucea. “Pentru că, timp de trei ani, nu am primit niciun răspuns privind eligibilitatea proiectului, am depus acelaşi proiect şi pe Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, însă, în cele din urmă, a fost aprobat prin Ordonanţa 7/2006. Avem mare nevoie ca acest proiect să fie realizat, pentru că apa este una dintre condiţiile esenţiale pentru o civilizaţie normală“, a declarat Frigioi. Primarul a adăugat că, în satul Stupina, apa din fîntîni nu poate fi consumată: “Noi asigurăm apa potabilă pentru copiii de pînă la trei ani din Stupina, pentru că apa din fîntîni are o concentraţie prea mare de nitraţi, ceea ce nu permite consumul ei“. Conform studiului de fezabilitate, prin acest proiect vor fi amplasaţi 15 km de conducte pentru canalizare în satul Crucea şi două staţii de epurare, iar la Gălbiori şi Stupina sînt necesari cîte 10 km de conducte în fiecare sat şi staţii de pompare şi clorinare. Primarul a mai spus că valoarea totală a proiectului este de 40 miliarde lei vechi, iar cofinanţarea de 10% va fi asigurată de Consiliul Local Crucea, cu sprijinul Consiliului Judeţean Constanţa.