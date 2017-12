Crucea Roșie sărbătorește 139 de ani de umanitate

Crucea Roșie Constanța sărbătorește 139 de ani de umanitate printr-un spectacol omagial, pe 4 iulie 2015, ora 17.00, la Terasa Radio Constanța. Invitați speciali: Petros Parashoydis și Ammos Band, dar și Denisa Ștefania Lucan, Elena Plătică, Chris Oliver, Rodica Rodion, Iany Gana, Ionela Maricaș, Iulian Bratu, Virginia Ciorogaru, New Force of Dance, anunță directorul Crucii Roșii Constanța, Carmen Lungu. Umanitate, Imparțialitate, Neutralitate, Independență, Voluntariat, Unitate și Universalitate sunt principiile fundamentale pe care Crucea Roșie Română se bazează în acțiunile sale. Istoria Crucii Roșii s-a împletit cu istoria țării noastre. An de an, Crucea Roșie Română a venit în sprijinul comunităților vulnerabile, adaptându-și răspunsul la nevoile acestora, a trăit alături de populația țării greutățile războiului, confuzia tranziției dintre diferite regimuri și a contribuit la efortul de refacere a comunităților din zonele afectate de dezastre naturale. Numai anul trecut, Crucea Roșie Română a sprijinit 272.968 de familii și persoane singure cu alimente de bază, produse de igienă, articole de îmbrăcăminte și încălțăminte și rechizite. Acțiuni de ajutorare au avut și au loc, periodic, și la Constanța.