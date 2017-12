Crucea Roşie Constanţa „dăruieşte zâmbete”

Crucea Roşie, filiala Constanţa, a organizat, sâmbătă, la City Park Mall, spectacolul caritabil intitulat „Dăruieşte zâmbete”. Din banii obţinuţi, Crucea Roşie va cumpăra mici cadouri familiilor sărmane, de sărbătoarea Pascală. „Pentru unii, postul Paştelui durează tot anul, aşa că ne-am gândit să organizăm acest spectacol, alături de partenerii noştri, pentru a putea să strângem bani cu care să putem cumpăra câte ceva. Oare câţi din familiile sărace îşi pot permite un cozonac şi ouă roşii pe masă?”, a declarat directorul Crucii Roşii, filiala Constanţa, psiholog Carmen Lungu. Nu este pentru prima dată când reprezentanţii Crucii Roşii locale se implică în acţiuni caritabile, de această dată ei pregătind, din timp, cadouri pentru familii nevoiaşe din Constanţa. Programul artistic oferit a fost pe placul celor prezenţi, fiind încâtaţi de iniţiativa Crucii Roşii. „Eram în mall la cumpărături. Am văzut că are loc un spectacol şi m-am alăturat. Am renunţat să-mi mai cumpăr ceva, şi am donat. Chiar dacă nu atât de mult pe cât ar fi nevoie, dar cel puţin doi cozonaci vor fi cumpăraţi din banii mei. Mă bucur nespus de mult că am putut şi eu ajuta, astfel, o familie. Trebuie să ne implicăm toţi în asemenea acţiuni. Nu trebuie să laşi o avere pentru a bucura măcar un copil sau un bătrân sărman”, a spus un Maria, o tânără din Constanţa. (A.G.)