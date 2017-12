Directorul general al Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România, Ioan Silviu Lefter, intenţionează să achiziţioneze, în acest an, 47 de autoturisme pentru filialele din ţară, printr-un proiect naţional de formare de prim-ajutor de bază, finanţat de Islanda, Liechtenstein şi Norvegia. El a declarat că s-a propus deja finanţatorilor o realocare de sume care să permită achiziţia, valoarea totală a proiectului fiind de 2,2 milioane de euro. “Intenţionăm să venim în sprijinul filialelor Crucii Roşii prin achiziţionarea unui autoturism pentru fiecare din ele, în acest an, în cadrul proiectului de dezvoltare a unui sistem naţional standardizat de formare de prim-ajutor de bază. Vrem să facem achiziţia respectivă printr-o realocare de sume şi am propus acest lucru finanţatorilor - Islanda, Liechtenstein şi Norvegia. Acum aşteptăm reacţia lor. Cererea noastră este motivată, nevoia de autoturisme pentru acţiunile din proiectul respectiv fiind foarte mare”, a declarat Lefter. El a explicat că acţiunile de formare şi instruire din proiect nu se desfăşoară doar la sediul filialelor, ci şi în alte locuri, autoturismele fiind o necesitate pentru deplasarea în teren a echipelor de formatori. Obiectivele urmărite prin acest proiect sunt crearea şi acreditarea naţională şi la nivel european a 47 de centre de formare ale Crucii Roşii Române în prim-ajutor de bază, pregătirea a 50 de formatori în conformitate cu standardele naţionale şi europene, precum şi instruirea gratuită a 5.000 de voluntari la nivel naţional în acordarea primului-ajutor de bază.