Cruceru revine printre titulari

Fără vreo victorie în ultimele opt apariţii oficiale, FC Farul speră să iasă din prelungita pasă neagră sîmbătă, în etapa a 13-a a Ligii I, cînd la Constanţa soseşte FC Braşov. “Rechinii” au ieşit extrem de şifonaţi dintr-o serie infernală cu meciuri disputate în compania candidatelor la titlu şi, cu numai două puncte acumulate în ultimele două luni, au ajuns pe locul 12 în clasament, la egalitate de puncte, 11, cu prima echipă de sub linia retrogradării. “Îmi asum în întregime responsabilitatea faţă de rezultatele din ultima perioadă. Nu consider că este momentul să se ia măsuri împotriva colectivului tehnic sau al jucătorilor. Ar fi o greşeală să se întîmple acest lucru pentru că ar apărea tensiuni. Nu este momentul acum, noi vrem o mobilizare generală, pentru că punctele încep să fie vitale. Întreg staff-ul tehnic are încredere în echipă, în valoarea jucătorilor şi în ceea ce aceştia vor da pe teren”, a declarat antrenorul principal al Farului, Ion Marin. În ciuda rezultatelor negative din ultima vreme, jucătorii constănţeni sînt optimişti. “Sîntem într-o situaţie dificilă din care ne dorim să ieşim cît mai repede. Am încredere că vom învinge sîmbătă pe FC Braşov şi vom ieşi din această criză”, a afirmat Cosmin Băcilă, care a fost completat de Florentin Cruceru: “Ne aşteaptă un meci pe viaţă şi pe moarte, iar sîmbătă trebuie să dăm totul în teren. Meciul începe de la 0-0 şi sperăm să fim montaţi pentru a cîştiga jocul. Trebuie să fim mai uniţi şi să scoatem corabia de unde tot noi am adus-o”. De altfel, Florentin Cruceru a fost anunţat deja de antrenorul Ion Marin că va fi titular sîmbătă. “Cruceru a fost cel mai serios jucător în meciul susţinut în această săptămînă de FC Farul II la Medgidia. A demonstrat că merită să revină în prima echipă a Farului şi sîmbătă va fi titular”, a afirmat Ion Marin. Florentin Cruceru a evoluat ultima oară pentru Farul în etapa a patra, cînd a jucat în ultimele şapte minute ale victoriei cu FC Vaslui, după ce în primele trei etape nu ratase niciun minut. Partida FC Farul - FC Braşov este programată sîmbătă, de la ora 17.00, pe Stadionul “Farul”.