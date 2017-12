Vineri seara s-a încheiat ediţia a 26-a a Festivalului Internaţional al Filmului Francofon de la Namur. Demult nu am mai avut asemenea surprize neplăcute. Niciunul din cele două filme româneşti nu a pătruns în palmares. Membrii juriului au preferat povestiri mai implicate social şi politic, punând mare preţ pe personajele colective.

În aceeaşi seară, la Bucureşti, la Anim’Est 2011, avea loc premiera românească a lungmetrajului de animaţie „Crulic - drumul spre dincolo”, în regia Ancăi Damian. Cum am văzut opinia juriului, am ţinut să consemnăm de la faţa locului, de la Namur, părerile spectatorilor belgieni aflaţi la proiecţia de la Cameo 2. Vom rezuma, aşadar, dialogul dintre Anca Damian şi cinefilii rămaşi până după miezul nopţii la gala acestui nou film românesc.

Reporter (Rep.): Câtă ficţiune şi câtă realitate există în filmul dvs.?

Anca Damian (A.D.): Filmul este inspirat dintr-un fapt real, moartea unui român condamnat pe nedrept în Polonia, pentru o faptă pe care el nu a comis-o. Încearcă să convingă autorităţile că deja plecase, cu o zi mai înainte, în Italia. Întreaga desfăşurare a lucrurilor a ţinut seama de aceste realităţi, fără a voi să arăt cu degetul spre cineva anume, nici spre partea română, nici spre cea poloneză. Evenimentul este tratat artistic, cu mijloacele unui film de animaţie.

Rep.: De ce aţi ales soluţia unei adaptări, a unui film de animaţie?

A.D.: Iniţial, a fost o ştire de presă, legată de moartea unui tânăr în vârstă de 33 de ani, al cărui corp trebuia repatriat, însă rudele lui nu aveau banii necesari, vreo 2500 de euro. Apoi a fost reacţia, destul de târzie, a autorităţilor. M-am documentat la faţa locului, în Polonia şi am înţeles că filmul va trebui realizat în coproducţie cu Polonia, ceea ce s-a şi întâmplat. Interesant este că toţi de acolo nu prea erau încântaţi să facă un film despre un român care şi-a trăit ultimele zile într-o închisoare poloneză. Ironia amară face că tânărul respectiv avea el însuşi rădăcini poloneze. La început, era o poveste mai accentuat publicistică. Un reporter devenea personajul întâmplărilor evocate. În cele din urmă, am recurs la o animaţie cu un erou ce-şi povesteşte viaţa, dar o face ca o voce de „dincolo de moarte”. De ce animaţie? Pentru că mi s-a părut soluţia artistică adecvată, ceea ce a permis o tratare mai distanţată de faptul real în sine. Filmul este, aşadar, o ficţionalizare a acelor elemente. Nu am dorit să arăt cu degetul către cineva anume, persoană sau autoritate. Când un om moare, şi mai ales după o lungă grevă a foamei, făcând eforturi tragice să-şi dovedească nevinovăţia, încerc sentimentul că toţi avem o parte de vină. Eu însămi resimt acest lucru. (va urma)