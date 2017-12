„Crulic - drumul spre dincolo” (II)

Ediţia a 26-a a Festivalului Internaţional al Filmului Francofon de la Namur a ajuns la final, vinerea trecută. Niciunul din cele două filme româneşti nu a pătruns în palmares. Membrii juriului au preferat povestiri mai implicate social şi politic, punând mare preţ pe personajele colective.

Cum am văzut opinia juriului, am ţinut să consemnăm de la faţa locului, de la Namur, părerile spectatorilor belgieni aflaţi la proiecţia lungmetrajului de animaţie „Crulic - drumul spre dincolo” (regia - Anca Damian), de la Cameo 2. Vom rezuma, aşadar, dialogul dintre Anca Damian şi cinefilii rămaşi până după miezul nopţii la gala acestui nou film românesc.

Reporter (Rep.): Cum a evoluat producţia filmului?

Anca Damian (A.D.): Destul de greu. Centrul Naţional al Cinematografiei nu are bani suficienţi spre a acoperi costurile mai multor filme, iar când o face, ţine seama de anumite proporţii ale bugetului. A trebuit să completăm, să aducem bani şi colaborări din alte surse. Pe de altă parte, echipa a fost restrânsă. Am lucrat doar cu cinci oameni, iar producătorul se află şi el la primul lui film. Şi pentru mine a fost o noutate. Am mai făcut documentare şi chiar un lungmetraj artistic, dar mă aflu la primul film de animaţie, într-un moment când producţia românească a genului nu se află într-o fază foarte bună. Avem de recuperat o tradiţie întreruptă cu două decenii în urmă.

Rep.: Cum aţi colaborat cu familia lui Crulic?

A.D.: Unele lucruri decurg şi din film, legate mai ales de relaţiile de rudenie. Dar sunt destule altele pe care nu aveam cum să le detaliez. De pildă, am avut o discuţie cu sora lui, aflată în Italia. Cum părinţii s-au despărţit încă de când Crulic era copil, mama lui s-a recăsătorit şi a dat naştere unei fetiţe. Este drept că fiecare dintre membrii familiei lui încerca să-şi impună un anumit punct de vedere. Am călătorit, de asemenea, pentru documentare atât în Polonia, cum arătam, cât şi în Italia şi în nordul României, în locurile natale ale personajului.

Rep.: Care va fi următorul dvs. film?

A.D.: „Următorul” este de fapt un proiect mai vechi, început înaintea lui „Crulic…”. L-am reluat deja, dar nu ştiu când va fi gata. Ceea ce pot să spun este că va fi cu totul altceva, un film cu o poveste mai degrabă pirandelliană, deci mai artificială, să spunem, mai desprinsă de realitatea imediată.