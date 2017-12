Documentarul de animaţie \"Crulic - Drumul spre dincolo\", al regizoarei Anca Damian, a primit Amnesty Award la CPH: DOX, festival care s-a desfăşurat la Copenhaga, între 3 şi 13 noiembrie. Regizat, scris şi produs de Anca Damian, \"Crulic - Drumul spre dincolo\" este distins din nou cu unul dintre cele mai aparte premii ale industriei de cinema, Amnesty Award, pentru modul creativ în care spune povestea şi pentru tonul său obiectiv.

Recent, filmul a mai fost premiat la două dintre cele mai importante festivaluri de profil, din Polonia şi Germania, precum şi la două festivaluri de documentare din Cehia şi România.

Filmul prezintă povestea reală a lui Claudiu Crulic, un român arestat în Polonia pentru un presupus furt, ţinut în închisoare în ciuda probelor ulterioare care arătau că, la data jafului, el nu se mai afla la Cracovia, şi abandonat de toată lumea până la moartea provocată de greva foamei.

După CPH: DOX Copenhaga, lungmetrajul va participa la alte festivaluri internaţionale de prestigiu, printre care Festival dei Popoli (Florenţa), Göteborg, Carrefour de l\'animation - Le Forum des Images (Paris), New Directors - New Films (New York) şi Crossroads Europe (Linz).

\"Crulic - Drumul spre dincolo\" este narat de actorul Vlad Ivanov. La realizarea lui a participat echipa formată din: Dan Panaitescu, Raluca Popa, Dragoş Ştefan, Roxana Benţu, Ţuliu Oltean şi editorul Cătălin Cristuţiu. Lungmetrajul este o producţie Aparte Film, coprodus de Fundacja im. Ferdynanda Magellana, Editura Video a Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional şi Krakow Festival Office.