"Crush" & Alexandra Ungureanu nu au timp pentru concediu

De cînd Alexandra Ungureanu şi trupa "Crush" au hotărît să cînte împreună, artiştii au devenit extrem de solicitaţi. Deşi au concerte de luni pînă duminică, "Crush" & Alexandra Ungureanu lucrează la un nou material discografic, pe care speră să îl finalizeze, în curînd şi să îl lanseze la începutul anului viitor. "Sînt foarte obosiţi, sînt pe drumuri tot timpul, dar aceasta a fost dorinţa lor, sînt fericiţi că au atîtea solicitări şi fani atît de numeroşi", a declarat Cristi, impresarul trupei. În plus, formaţia are, deja, o agendă extrem de încărcată pentru perioada sărbătorilor, avînd de susţinut concerte de Crăciun, dar şi în noaptea dintre ani, în mai multe oraşe din ţară. Abia după Revelion, componenţii trupei "Crush" speră să îşi poată lua cîteva zile libere, pînă atunci, solicitările nelăsîndu-le deloc timp liber. "În acest an, Alexandra Ungureanu & nu au avut nici măcar o zi liberă, nu au avut cum să aibă aşa ceva. Chiar dacă un volum atît de mare de muncă te oboseşte, în momentul în care îţi place ceea ce faci, nu mai contează nimic altceva", a subliniat impresarul trupei.