CS Cernavodă a ratat participarea la turneul final

Echipa CS Cernavodă nu a reuşit să atingă faza semifinală a Campionatului Naţional de fotbal al juniorilor A1 (jucători născuţi după 1 ianuarie 1993). În turneul zonal de la Roşiorii de Vede, desfăşurat la sfârşitul săptămânii trecute, echipa din Cernavodă a... renunţat să mai joace în finala turneului, aşa cum i-ar fi dat dreptul rezultatele de pe teren! Sâmbătă, în meciul al doilea din grupă, Cernavodă a terminat la egalitate cu Victoria Ciocăneşti, scor 2-2, şi a câştigat grupa.

LA ROŞIORI, CONDIŢII DE CAZARE CA ÎN GHETOU! Motivele acestui “abandon” sunt mai multe şi ni le-a relatat antrenorul echipei, Tudor Pantaze. „Noi nu ne-am dus acolo să ne facem de râs! Consider că echipa noastră a fost cea mai bună a turneului şi a făcut spectacol acolo. Ce am văzut însă la meciurile echipei gazdă, mă refer la arbitraj, şi alte motive m-au făcut să iau această decizie. Nu e posibil ca arbitrii să-şi bată joc de nişte copii! Trei goluri i-au anulat echipei din Giurgiu la meciul retur cu Roşiori, care a mers astfel în finală după ce a învins cu 2-0. În plus, gazdele şi-au bătut joc de noi cu cazarea. Ne-au dus la un fost internat, care nu mai era locuit cred de ani de zile. Nu aveam apă la toalete, iar dimineaţa ne-am trezit că bagajele sunt pline de furnici şi gândaci. Cazarea a fost aceeaşi pentru toate echipele, dar afară de cei din Brăila nu a dormit nimeni acolo, celelalte echipe au preferat să facă naveta. Ca să mai cheltuim nişte bani încă o noapte, apoi să-şi bată arbitrii joc de noi sau să se mai şi îmbolnăvească jucătorii, nu merita, aşa că am decis să plecăm acasă. Am anunţat la FRF că avem patru jucători accidentaţi şi că nu mai putem juca, aşa că ne-au dat meci pierdut cu Ciocăneştiul şi s-au calificat ei în finală”, a declarat Pantaze. În finala turneului, Sporting Roşiori (judeţul Teleorman) a învins cu 2-0 pe Victoria Ciocăneşti (judeţul Călăraşi) şi s-a calificat la turneul final, programat pe 7 şi 8 iulie.

MOISE, JUCĂTORUL TURNEULUI. „Din echipa mea s-a remarcat atacantul Nicolae Moise, născut în 1994, care a fost declarat jucătorul turneului şi va fi chemat la un trial pentru loturile naţionale de juniori. Ba chiar o echipă de Liga a III-a din Roşiori a făcut o ofertă de transfer pentru el. Au fost meciuri reuşite, lumea ne-a aplaudat, iar dacă nu erau condiţiile infecte de cazare ne luptam şi cu arbitrii, şi cu echipa gazdă pentru a merge în semifinală”, a mai spus Pantaze.