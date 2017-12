CS Eforie, cea mai bună clasare din istorie

Aflată la a treia participare în Liga a III-a la fotbal, după promovarea din 2008, CS Eforie a reuşit la capătul celor 14 etape din tur să ocupe locul 5, cea mai bună clasare din istoria clubului! Formaţia din Eforie a strâns 25 de puncte (8 victorii, 1 egal, 5 înfrângeri) şi speră la evoluţii la fel de bune şi în retur, care să o păstreze în zona superioară a clasamentului. „Comportarea echipei? Peste aşteptări, clar! Nici nu visam să terminăm turul atât de sus, ba chiar am fost şi pe locul 4. Noi ne-am propus iniţial să fim la mijlocul clasamentului şi să avem o iarnă liniştită, fără grija retrogradării, ca în fiecare an de când am promovat în Liga a III-a. Însă această clasare implică şi alte cheltuieli, pentru că jucătorilor trebuie să le achităm primele de victorie. Ai, nu ai, trebuie să găseşti bani pentru a răsplăti performanţa! Sunt întârzieri şi la noi, dar din ce am mai auzit la Eforie este un caz fericit, pentru că la alte echipe sunt datorii şi mai mari, 50% dintre ele au probleme grave. Noi avem restant doar salariul pe noiembrie şi câteva prime, dar până la sfârşitul anului vom fi la zi cu salariile şi vom achita câteva din cele şase prime restante”, a declarat Alberty Başchir, preşedintele grupării din Eforie. „Aştept mai multă susţinere din partea Primăriei şi a Consiliului Local, în limita posibilităţilor, dar sunt conştient că nu poţi pune sportul înaintea problemelor sociale ale cetăţenilor oraşului. Până la urmă, oamenii din Eforie sunt pe primul plan, iar noi nu ne putem compara cu echipa din Mangalia, care îşi permite contracte mult mai mari decât la noi, deşi jucăm în acelaşi eşalon şi suntem în clasament foarte aproape de ei”, a mai spus Başchir.

ŞIMU CREDE CĂ SE PUTEA ŞI MAI MULT. La rândul său, antrenorul principal al echipei CS Eforie, Gabriel Şimu, a făcut o radiografie a primei jumătăţi de campionat. „Când mă refer la turul acestui campionat, aş vrea să-l împart în două: primele şapte etape şi următoarele şapte. În prima jumătate am avut un program mai dificil, în care am întâlnit şi primele patru clasate la finalul turului. Evoluţia noastră nu a fost prea bună, pentru că am adunat doar 7 puncte. Între cauze amintesc, pe lângă valoarea superioară a adversarilor, problemele pe care le-am avut cu omogenitatea echipei. Mulţi jucători au venit mai târziu la echipă, cum ar fi Boritz, David, Borza, Pelican, Militaru. În timpul verii, Gândac, Croitoru şi Chirilă au făcut doar câteva antrenamente cu echipa, ei fiind convocaţi la naţionala de fotbal pe plajă. De asemenea, Fugaru şi Niţă au serviciu şi vin la antrenamente când pot. Am jucat multe amicale fără ei. A durat ceva timp până i-am integrat în echipă pe juniorul Roman, Paraschiv, Oprea şi Purcărea. Ultimii trei au terminat vara trecută junioratul, iar trecerea la seniorat nu este deloc uşoară. După şapte etape am avut –5 la adevăr. A urmat o pauză de două săptămâni, în care am avut timp să lucrăm puţin la moralul jucătorilor şi să completăm pregătirea fizică. În următoarele 7 etape, echipa a început să crească în joc şi am avut un parcurs foarte bun. Am avut şi adversari mai accesibili, astfel că am câştigat 6 meciuri din 7, singura înfrângere fiind la Voluntari. Sunt mulţumit de evoluţia jucătorilor, mai ales că lotul ar mai putea fi îmbunătăţit, şi cred că adevărata faţă a echipei e cea din a doua jumătate a turului”, a declarat Şimu. „În retur încercăm să jucăm cât mai bine în toate partidele şi să obţinem cât mai multe puncte. Sper să păstrăm lotul din tur şi să mai aducem 1-2 jucători. Aştept mai mult în retur de la tinerii din lot, vreau ca ei să crească în valoare şi să ajungă la echipe mai mari. Dorim un loc cât mai sus în clasament, dar nu facem un scop în sine din acest lucru. Important e ca fiecare joc să-l tratăm cu mare atenţie şi seriozitate”, a încheiat Şimu.