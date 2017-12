CS Eforie îşi restructurează lotul

Promovată vara trecută în Liga a III-a la fotbal, după ce a cîştigat barajul, CS Eforie a ocupat locul 11 în campionat, fără a avea emoţii cu retrogradarea. „După acest sezon, am decis să facem o reorganizare la nivel de lot. Vom pune accentul pe juniori şi pe tineri care abia au ieşit din juniorat. Încercăm să micşorăm salariile şi contractele ca să reducem nivelul cheltuielilor, care în sezonul trecut au fost nejustificat de mari”, a declarat preşedintele clubului, Alberty Başchir. Echipa şi-a reluat pregătirile la începutul lunii iulie, cu acelaşi cuplu de antrenori, Gheorghe Nedu - Gică Butoiu. Antrenamentele se vor desfăşura doar la Eforie Sud, uneori cu semicantonament la Hanul “Hora” din localitate. CS Eforie a rulat mulţi jucători aflaţi în probe, însă fără rezultate notabile. „Am jucat două meciuri de pregătire cu Unirea Slobozia în care am încercat să facem o selecţie, dar nu am reţinut decît doi juniori născuţi în 1992. Încă sîntem deficitari la capitolul juniori şi mai căutăm jucători născuţi în 1991, care au drept de joc în campionatul viitor”, a declarat Butoiu. La echipă au revenit Marius Niţă, Chehaia şi Buciumeaţă, care au fost împrumutaţi, dar nu şi George Chelariu, care mai are un an de contract cu Eforie, dar nu s-a întors de la Oil Terminal. „Mai avem probleme de acest gen şi cu Liviu Croitoru, care este sub contract cu noi, dar s-a dus la naţionala de fotbal pe plajă, în condiţiile în care nu are voie să joace în altă parte. Vom cere şi pentru el, şi pentru Chelariu suspendarea pentru un an”, a anunţat Alberty Başchir.

CS Eforie a cîştigat fără emoţii prima partidă oficială a sezonului, 2-0 cu FC Farul II Constanţa, în Cupa României, prin golurile marcate de Măgureanu şi Buciumeaţă. Iată şi jucătorii utilizaţi de Nedu şi Butoiu în acest meci: Vasiliu - Della, M. Manea, Fugaru, Ad. Tănase - Nedelea, Potoaşcă, Măgureanu, Lefter - Buciumeaţă, Gerea (au mai jucat: Gabriel Chelariu şi Adrian Başchir). Săptămîna viitoare, CS Eforie va susţine meciuri amicale cu Oil Terminal şi Callatis Mangalia.