CS Farul vrea să organizeze Europenele de navomodele-machetă

La festivitatea de premiere a Campionatului Naţional de navomodele-machetă, clasa C, competiţie desfăşurată săptămâna trecută la Muzeul Marinei Române din Constanţa, Ilie Floroiu, directorul general al Clubului Sportiv Farul Constanţa, a anunţat intenţia clubului de pe Litoral de a solicita organizarea la Constanţa a Campionatului European de navomodele-machetă, clasa C, din anul 2013. Federaţia Română de Modelism a fost însărcinată cu găzduirea acestei competiţii şi a dorit să atribuie organizarea oraşului Timişoara, care însă a refuzat. Constanţa a mai găzduit CE de navomodele-machetă clasa C şi în anul 2005. Dacă demersul său va fi încununat de succes, CS Farul va organiza Europenele în parteneriat cu Federaţia Română de Modelism şi cu Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Constanţa, aşa cum s-a întâmplat şi la Naţionalele de săptămâna trecută. „Competiţia a ieşit foarte bine şi le mulţumim partenerilor noştri de organizare, DJST şi Muzeul Marinei Române. Sperăm să primim şi organizarea Europenelor de anul viitor”, a declarat Sorin Başturea, directorul adjunct al CS Farul.