CS Karate Dinamic a dominat a doua ediţie a “Dobrogea Karate Cup”

Ediţia a doua a “Dobrogea Karate Cup”, competiţie desfăşurată la Maritimo Shopping Center, a adunat la start sute de participanţi de toate vârstele. De la cei mai mici, cu vârste de cinci-şase ani, şi până la cei apropiaţi de 50 de ani, cei prezenţi la această competiţie au făcut o excelentă propagandă artelor marţiale în faţa a mii de constănţeni şi turişti care au asistat, pe parcursul zilei de sâmbătă, la concursul de la Maritimo. Constanţa a fost reprezentată de trei cluburi: CS Karate Dinamic Constanţa (44 sportivi), CS “Marea Neagră” Constanţa (4 sportivi) şi CS “Bujin” Cernavodă (10 sportivi). „Muncim pentru ca la fiecare concurs să ne clasăm, dacă se poate, doar pe primul loc. Îmbucurător este că la karate au început să vină copii tot mai mici, care îşi doresc să practice acest sport. Părinţii înţeleg că cei mici se pot dezvolta din toate punctele de vedere venind la sport, iar acest lucru este îmbucurător. A fost şi preşedintele federaţiei mondiale la această competiţie, care este şi antrenorul lotului naţional, şi selecţia a fost foarte riguroasă. Sperăm ca cel puţin zece-doisprezece copii de la CS Karate Dinamic să participe la Campionatul Mondial din Polonia, din luna octombrie”, a declarat preşedintele clubului Karate Dinamic Constanţa, Gabriel Popescu. Evoluţiile celor mai mici dintre concurenţi au fost răsplătite la final atât cu medalii şi cupe, dar, poate şi mai important, cu aplauzele oferite de spectatori. „A fost un concurs bun, cu adversari puternici. Au fost şi emoţii, dar a fost bine. Am ales să practic karate pentru că mi-a plăcut şi mă va ajuta în viitor”, a mărturisit Bianca Mocanu, câştigătoarea categoriei copii 1 (6-8 ani). „Practic acest sport de mai mult de un an. Am vrut să practic karate pentru a mă apăra de copiii care mă bat. Au fost emoţii, iar adversarii - buni”, a afirmat o altă sportivă de la CS Karate Dinamic, clasată pe prima poziţie la categoria copii 2 (8-10 ani), Alexandra Duduţă. Printre sportivii constănţeni clasaţi pe prima poziţie, toate rezultatele fiind furnizate de preşedintele CS Karate Dinamic, Gabriel Popescu, s-au mai aflat Mălina Miliu, Ştefan Tuţă, Ingrid Alexe, Robert Alexe şi Maria Dobrescu.