CS Medgidia a smuls un punct în duelul cu Progresul Spartac

Etapa a 12-a din Liga a 3-a la fotbal a programat sâmbătă, pe stadionul „Iftimie Ilisei” din Medgidia, meciul dintre formaţiile CS Medgidia şi Progresul Spartac Bucureşti. A fost o partidă cu un final interzis cardiacilor, echipa gazdă obţinând un punct nesperat în final, într-un moment în care evolua cu doi oameni mai puţin în teren, după ce oaspeţii au irosit câteva ocazii uriaşe de gol. Rezultate final: CS Medgidia - Progresul Spartac 2-2 (Dediu 73, Şicu 90+4-pen. / Boiangiu 19, M. Diţu 66).

„Se pare că nu am trăit de ajuns ca să văd și un asemenea meci. Am început jocul cu doi jucători nerefăcuți. Din păcate ei nu au putut să continue, a trebuit să îi înlocuiesc pe Tenea și pe Ștefan. Schimbarea făcută cu Bumbac se pare că nu a fost de bun augur, nu a reușit să își stăpânească nervii şi a luat cartonaș rosu. Numărul limitat de jucători și accidentarea pe final a lui Mazilu a făcut să asistăm la un final în care fiecare a căutat să dea lovitura decisivă. Noi am reușit să reducem din handicap, iar pe final în inferioritate numerică și cu șansă, am reușit să egalăm. Greu, foarte greu, dar trebuie sa ducem campionatul până la capat cu demnitate, cu efort pentru că astăzi (n.r. - sâmbătă) jucătorii au învățat că nu trebuie să renunți niciun moment atât timp cât mingea este in joc”, a declarat antrenorul Aurelian Despa pentru pagina oficială de Facebook a grupării dobrogene, Clubul Sportiv Medgidia.

Au evoluat pentru CS Medgidia: Mociu - Tenea, Suflaru, Răvoiu, A. Rusu - Ghe. Dumitru, I. Florea, G. Ştefan - Dediu, Al. Muscă, Şicu; au mai jucat: Loloţ, Bumbac şi Mazilu.

În această etapă, formaţia Axiopolis Cernavodă nu a jucat.