CS Medgidia, favorită la promovarea în DA 1 la volei feminin

Etapa a doua a fazei play-off din Divizia A2, Seria Est, la volei feminin, programează la sfârșitul acestei săptămâni, vineri, sâmbătă și duminică, în Sala Sporturilor „Iftimie Ilisei”, partidele din cadrul turneului de promovare în primul eșalon. Formațiile CS Medgidia, SCM Gloria Buzău, CS Rapid București şi CSO 2005 Voluntari vor lupta pentru promovarea în Divizia A1, ocupantele primelor două locuri urmând să obține biletele pentru prima scenă.

Meciurile se vor desfășura după următorul program - vineri, 5 aprilie, ora 16.30: SCM Gloria Buzău - CSO 2005 Voluntari, ora 19.00: CS Medgidia - CS Rapid București.

sâmbătă, 6 aprilie, ora 15.00: CS Rapid București - CSO 2005 Voluntari, ora 17.30: CS Medgidia - SCM Gloria Buzău.

duminică, 7 aprilie, ora 11.00: SCM Gloria Buzău - CS Rapid București, ora 13.30: CS Medgidia - CSO 2005 Voluntari.

Voleibalistele de la CS Medgidia, pregătite de Florin Voinea, vor aborda turneul de promovare din postura echipei care s-a impus cu 3:0 în toate în meciurile jucate în actualul sezon, urmând să evolueze, în fiecare zi, în a doua partidă.

„Rezultatele spun că fetele sunt favorite, mai ales că nu am cedat vreun set de-a lungul sezonului regulat, dar consider că toate echipele au șanse egale, deoarece se pleacă de la zero și nu mai contează ce ai făcut până acum. Sper să se confirme rezultatele din timpul sezonului regulat și să reușim promovarea în Divizia A1”, a declarat antrenorul Florin Voinea.