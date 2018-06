CS Medgidia, tot mai aproape de eşalonul al treilea

Rezultat bun obţinut de CS Medgidia, sâmbătă, în deplasare, în manşa tur a barajului de promovare în Liga 3-a la fotbal. În meciul cu Sportul Ciorăști, reprezentanta judeţului Vrancea, formaţia din Medgidia a înregistrat o remiză, scor 2-2, la capătul unei partide în care terenul, unul la limita regulamentului, foarte îngust, şi cu o suprafaţă de joc proastă, a influenţat prestaţia fotbaliştilor constănţeni. Jucătorii pregătiţi de Aurelian Despa au deschis rapid scorul, în minutul 8, prin veteranul Ştefan Ciobanu, însă gazdele au întors rezultatul până la pauză, marcând în minutele 21, după o greşeală a portarului Dumitrică, şi 30. În repriza a doua, Petre Bolojan a înscris în minutul 77, cu o execuţie „a la Del Piero”, şi CS Medgidia a făcut un prim pas spre mult dorita promovare în eşalonul al treilea al fotbalului românesc. De remarcat şi faptul că jucătorii formaţiei din Medgidia au trimis de două ori mingea în bară, prin Coconaşu, în prima repriză, chiar în faza premergătoare celui de-al doilea gol al gazdelor, şi prin Ciochină, în finalul partidei.

„Era important să nu pierdem şi să marcăm, dar după cum a decurs jocul rezultatul mă nemulţumeşte. Am avut neşansă, am ratat mult, dar este bine că avem ocazii. Nu am ce să le reproşez băieţilor, au muncit, sunt un grup frumos, dar trebuie să arătăm pe teren că suntem mai buni. În retur vom juca acasă şi trebuie să obţinem victoria”, a declarat antrenorul Aurelian Despa.

Au evoluat pentru CS Medgidia: Dumitrică - Tenea, R. Babu, F. Abibula, Antip - Coconaşu (cpt.), David (70 Dumitru), G. Ştefan, Al. Voineagu (50 Banu) - Bolojan, Şt. Ciobanu (46 Ciochină).

Returul este programat sâmbăta viitoare, 23 iunie, de la ora 17.30, pe stadionul „Iftimie Ilisei” din Medgidia.