CS Mihail Kogălniceanu, campioană naţională la mini-rugby

Sâmbătă şi duminică, la Bucureşti, s-a desfăşurat ultima etapă a Circuitului Naţional de mini-rugby la categoria under 12. După ce câştigase primele două etape, de la Constanţa (2-7 iunie) şi Cluj-Napoca (11-12 august), echipa Clubului Sportiv Mihail Kogălniceanu, pregătită de foştii rugbyşti Cornel Vasile şi Romeo Bezuşcu, ajutaţi de preparatorul fizic Răzvan Bota, a avut un parcurs foarte bun şi în ultima etapă desfăşurată în Capitală şi a câştigat, în premieră, titlul naţional. Un succes deosebit pentru micii rugbyştii constănţeni, obţinut în cadrul proiectului susţinut financiar de Consiliul Judeţean Constanţa, care demonstrează, încă o dată, că sportul cu balonul oval este unul cu tradiţie la malul mării. Titlul obţinut de micii rugbyşti de la CS Mihail Kogălniceanu este al doilea cucerit de o echipă constănţeană în acest an, după ce la finele lunii mai juniorii under 18 de la RCJ Farul se încoronaseră, de asemenea, cu laurii de campioni. Şi să sperăm că va urma în acest an titlul de campioană pentru formaţia de seniori de la Rugby Club Judeţean Farul Constanţa.

MUSCHETARII DE LA MIHAIL KOGĂLNICEANU. Revenind la performanţa micuţilor rugbyşti de la CS Mihail Kogălniceanu, aceasta vine la aproximativ un an şi trei luni de la înfiinţarea echipei. Supranumiţi “Muschetarii”, micuţii rugbyşti constănţeni au dovedit în fiecare meci că sunt “toţi pentru unul şi unul pentru toţi”. „S-a muncit foarte mult pentru a ajunge aici. Acest proiect s-a născut dintr-o ambiţie a mea şi a lui Romeo Bezuşcu de a da ceva înapoi din ceea ce rugby-ul ne-a oferit nouă. Cei care au fost alături de noi în toată această perioadă au putut vedea cât s-a lucrat cu aceşti copii, care acum se pot bucura de roadele muncii. Suntem înfiinţaţi de numai un an de zile, iar la acest turneu am întâlnit şi formaţii cu o vechime de patru-cinci ani”, a declarat antrenorul Cornel Vasile. În turneul de la Bucureşti, tinerii rugbyşti constănţeni au obţinut următoarele rezultatele (se punctează doar eseurile): 9-0 cu Dinamo, 4-2 cu Timişoara, 6-2 cu Bîrlad, 2-1 cu Şoimii Cîmpia Turzii şi 1-3 cu CSO Pantelimon. CS Mihail Kogălniceanu a câştigat campionatul naţional, acumulând cele mai multe puncte în cele trei turnee. Iată-i şi pe noii campioni ai României la categoria under 12: Roland Vrînceanu, Sorin Pândichi, Nicolae Bocea, Alexandru Nicolae, Cristian Giuglea, George Urdea, Antoniu Ruce, Ştefan Petre, Andrei Popa, Nicolae Crăciun, Constantin Ionică, Mihai Perţa, Adrian Arcăleanu, Radu Juvaderu, Robert Posa, Dumitru Popa, Florin Urdea şi Ştefan Simion. George Urdea a fost desemnat cel mai bun jucător al turneului.