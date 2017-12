CS Mihail Kogălniceanu şi Portul Constanţa, câştigătoare la mini-rugby

Terenul “Legmas” din Năvodari a fost, duminică, gazda celei de-a treia etape a Cupei Toamnei la mini-rugby pentru copii cu vârste între 9 şi 14 ani. Organizată de Asociaţia Judeţeană Rugby Constanţa, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa şi Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Constanţa, competiţia face parte din proiectul iniţiat şi susţinut de Consiliul Judeţean Constanţa pentru dezvoltarea rugby-ului juvenil. Participarea a fost şi de această dată extrem de numeroasă, aproximativ 170 de copii întrecându-se la cele trei categorii de vârstă, Under 10, Under 12 şi Under 14. La încheierea competiţiei, preşedintele AJR Constanţa, Florian Constantin, a premiat toţi copiii participanţi cu sucuri şi dulciuri.

„Este mereu o plăcere să putem oferi copiilor astfel de competiţii, care reprezintă o parte importantă a dezvoltării lor ca sportivi. Participarea este tot mai numeroasă cu fiecare etapă, ceea ce înseamnă că suntem pe drumul cel bun. Aceste turnee sunt tot mai apreciate de copii, părinţi şi antrenori“, a declarat coordonatorul proiectului, Sorin Trancă.

Rezultate - U10: CS Mihail Kogălniceanu (antrenori Cornel Vasile şi Romeo Bezuşcu) - CS Năvodari (Cornel Suciu şi Cristi Husea) 15-10, Selecţionata AS Victoria Cumpăna-CS Portul Constanţa (Florin Băcioiu) - Selecţionata LPS “Nicolae Rotaru” Constanţa-Săcele şi Ghindăreşti (antrenor Adrian Pllotschi) 15-15, Mihail Kogălniceanu - Victoria Cumpăna-Portul Constanţa 15-10, Victoria Cumpăna- Portul Constanţa - CS Tomitanii (Cristian Cojocaru şi Dumitru Barbu) 10-5, LPS “Nicolae Rotaru”-Săcele şi Ghindăreşti - Mihail Kogălniceanu 15-20, LPS “Nicolae Rotaru”-Săcele şi Ghindăreşti - Tomitanii 20-25, Năvodari - Victoria Cumpăna-Portul Constanţa 10-5, LPS “Nicolae Rotaru”-Săcele şi Ghindăreşti - Năvodari 20-20, Mihail Kogălniceanu - Tomitanii 10-10, Tomitanii - Năvodari 20-20. Clasament: 1. Mihail Kogălniceanu, 2. Tomitanii, 3. Victoria Cumpăna-Portul Constanţa; U12: Mihail Kogălniceanu - Portul Constanţa 15-15, Tomitanii - CS Mangalia (antrenor Aurel Murguleţ) 20-15, Portul Constanţa - Tomitanii 15-10, Portul Constanţa - Mangalia 15-10, Mihail Kogălniceanu - Tomitanii 20-20, Mihail Kogălniceanu - Mangalia 25-10. Clasament: 1. Portul Constanţa, 2. Mihail Kogălniceanu, 3. Tomitanii; U14: CSO Ovidiu (antrenor Bogdan Cristea) - Mihail Kogălniceanu 15-35, Ovidiu - Victoria Cumpăna-Portul Constanţa 25-15, Victoria Cumpăna- Portul Constanţa - Mihail Kogălniceanu 20-25. Clasament: 1. Mihail Kogălniceanu, 2. Ovidiu, 3. Victoria Cumpăna-Portul Constanţa.