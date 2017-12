CS Năvodari a început campionatul cu un succes categoric

La sfârșitul acestei săptămâni a debutat și ediția 2016-2017 a Diviziei Naționale de seniori (DNS), eșalonul al doilea din rugbyul românesc. Opt formații s-au aliniat la startul competiției, una fiind din județul Constanța, CS Năvodari, care și-a propus câștigarea competiției. Iar dobrogenii au debutat cu dreptul în noul campionat, reușind o victorie cu punct bonus în meciul de pe teren propriu cu CSU „Aurel Vlaicu” Arad, scor 52-22 (31-7). CS Năvodari a înscris opt eseuri, prin Comănici (2), Ignea, Burlacu, Papaiane, Toader, Pîrvu și Agiacai, șase dintre ele fiind transformate de Ignea (4) și Trandafir (2). Arădenii au punctat prin Borș, Grindei, Stoica (câte un eseu) și Afloare (două transformări și o lovitură de pedeapsă). Celelalte rezultate ale etapei: RCM Galați - Stejarul Buzău 12-17; Știința Petroșani - CS Mănăștur 71-10; RC Bârlad - CSM Suceava 40-17.

„A fost o partidă la discreția noastră, cu toate că nu jucasem niciun meci de pregătire înainte de acest campionat. Am încercat mai multe scheme de joc, ca să punem în practică ceea ce am exersat la antrenamente. A fost bine pentru primul nostru meci din această toamnă, mai ales că am reușit să obținem și punctul bonus, încă din prima repriză. Sunt mulțumit de evoluția echipei, toți jucătorii s-au implicat sută la sută. Este drept că am primit destul de multe puncte, pe fondul unor erori simple și al relaxării, dar în repriza a doua șuturile lor ne-au pus ceva probleme, pentru că aveam vântul în față. Una peste alta, a fost bine. Urmează acum un hop mare pentru noi, pentru că la Petroșani nu am câștigat niciodată. Este un derby și mergem acolo să facem o surpriză”, a declarat antrenorul Cristian Husea, referindu-se și la meciul din etapa viitoare, programat sâmbătă, la Petroșani, contra Științei, campioana din 2015 a DNS.

Au evoluat pentru CS Năvodari (antrenori Cristian Husea, Cornel Suciu și Virgil Năstase): Zapan, Comănici, Sponte - Burlacu, M. Croitoru - M. Niță, Ogea, Agiacai - Agapie, Ignea - Ciubotariu, Papaiane, Gheară, Miron - C. Nicolae (au mai jucat: Apetroaie, Strat, Toader, Pîrvu, Fl. Croitoriu, Trandafir, Grigoraș, Porumb).

Citește și:

CS Năvodari debutează pe teren propriu, contra Aradului

CS Năvodari este vicecampioană națională la rugby în 7

CS Năvodari încă mai speră să devină campioană națională la rugby în 7

CS Năvodari a relansat lupta pentru titlu în CN de rugby în 7