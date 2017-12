CS Năvodari a terminat campionatul pe locul secund

05:32:55 / 09 Noiembrie 2015

Sportul pe echipe

In judetul nostrum sunt destul de putine echipe care sa conteze. Una dintre ele este si CS Navodari la rugby,care pe durata a 3 ani,dupa promovarea in Divizia Nationala a progresat constant in joc si clasament,de la o echipa codasa devenind clar si recunoscut cea mai buna din Divizie. Din pacate finalul de campionat a fost surprinzator de slab,inclusiv ultima repriza,la Galati,un final greu de explicat. Dar esecul face parte si el din sport si te poate ajuta,daca esti autocritic si nu dai vina pe factori externi,. Cristi si Cornel,sau Cornel si Cristi,ridicati capul din pamant,aveti multe luni la dispozitie sa analizati si sa corectati,cautati sa pastrati nucleul de baza,luptati-va pentru o mai buna finantare si sunt sigur ca incet-incet navodarenii vor reveni alaturila fel ca prin 70-80 cand nici un meci al fostei Chimia nu se disputa fara 7-800 spectator. In concluzie,dati dezamagirea deoparte si continuati munca acestui sport greu si barbatesc