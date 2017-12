CS Năvodari, învinsă la un singur punct diferență!

Etapa a doua din Divizia Națională de seniori, al doilea eșalon al rugbyului românesc, a adus și prima înfrângere pentru CS Năvodari, singura reprezentantă a județului nostru în această competiție. Dobrogenii aveau speranțe mari din deplasarea la Petroșani pentru meciul cu Știința, câștigătoarea ediției precedente a DNS, după victoria la scor din prima etapă, în fața Aradului. Terenul din Valea Jiului a rămas însă „interzis” pentru echipa antrenată de Cristian Husea, Cornel Suciu și Virgil Năstase, învinsă cu 20-19 (0-10), după un final incandescent, marcat de propriile greșeli, dar și de „ajutorul“ arbitrului.

„Meciul a fost greu, așa cum ne așteptam, dar nu ne așteptam să fim dezavantajați tocmai de arbitrul considerat la ora actuală cel mai bun din România, Vlad Iordăchescu. Noi ne antrenăm zile în șir cu un arbitru printre noi, care ne învață regulamentul și ne atrage atenția când greșim, iar în meci arbitrul face exact invers decât știam noi. Au fost multe greșeli comise la sol de jucătorii gazdelor, nesancționate de arbitru, în schimb noi am fost fluierați de multe ori în ofsaid fără ca să fie cazul. Alt exemplu: spre final, când conduceam cu 16-12, am avut o fază lungă în 22-ul advers, cu mai multe puncte de fixare și cu 4-5 ofsaiduri ale gazdelor, nefluierate. Dacă am fi primit lovitură de pedeapsă, așa cum era normal, și transformam, era greu să mai putem fi învinși. Când mai era un singur minut de joc și conduceam cu 19-17, Știința a pornit de la centru și a presat, noi am greșit și ei au marcat din lovitură de pedeapsă”, a declarat Cornel Suciu.

Evoluția scorului: 0-10, 12-10, 12-16, 17-16, 17-19, 20-19. Pentru CS Năvodari au marcat Pîrvu (eseu), Ignea (transformare și două lovituri de pedeapsă) și Trandafir (două l.p.). Au evoluat pentru echipa oaspete: Barbu, Strat, Apetroaie - Burlacu, M. Croitoru - Ogea, Pîrvu, Agiacai - Agapie, Ignea - Miron, Papaiane, Gheară, Grigoraș - C. Nicolae (au mai jucat: Zapan, Comănici, Sponte, Brașovianu, Trandafir, Ciubotariu).

Celelalte rezultate din etapa a doua: CSU „Aurel Vlaicu” Arad - RCM Galați 15-14; Stejarul Buzău - RC Bârlad 20-0; CS Mănăștur - CSM Suceava 22-36.

