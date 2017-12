CS Năvodari s-a retras din campionat

Conducerea Clubului Sportiv Năvodari a anunţat săptămîna aceasta că renunţă să mai joace în actuala ediţie a Ligii a III-a la fotbal! Consiliul Local Năvodari, care este principalul acţionar al clubului, a renunţat să mai finanţeze echipa de fotbal, care avea o mulţime de datorii: la propriii jucători, la fostul său antrenor Daniel Rădulescu, dar şi la fostul său jucător Cătălin Plăcintă, care a şi depus memoriu la FRF în care a reclamat neplata datoriilor, motiv pentru care meciul cu Rapid II nu a fost programat. „Rezultatele slabe au dus la această retragere, în primul rînd. Nu putem acuza pe nimeni, noi sîntem primii vinovaţi, pentru că am luat doar două puncte. În plus, oraşul are alte priorităţi acum, iar lipsa de performanţă nu o plăteşte nimeni”, a declarat Marian Cîrnu, directorul executiv al clubului. Echipa se va putea înscrie din toamnă în Campionatul Judeţean şi să o ia de la capăt pentru a reveni în Liga a IV-a, în Liga a III-a sau chiar în Liga a II-a, eşalon în care fosta Midia Năvodari făcea furori în perioada 1998-2004. Jucătorii de la CS Năvodari vor fi declaraţi liberi de contract şi vor putea semna cu orice echipă. „Deja unii dintre ei au fost sunaţi de formaţii din judeţ, ca Portul sau Callatis”, a declarat antrenorul Gică Mina, rămas şi el fără post după retragerea echipei. CS Năvodari este a doua echipă care se retrage din seria a doua a Ligii a III-a la fotbal, după FCM Cîmpina, iar toate rezultatele înregistrate în primele nouă etape îi vor fi anulate. Năvodărenii acumulaseră doar două puncte: 0-0 cu Săgeata Stejaru, în deplasare, şi 2-2 cu FC Farul II Constanţa, pe teren propriu.